De sidste stik og 363 plejehjemsboere er vaccineret mod coronavirus

Kom bare an, 75-årige Carl »Calle« Simonsen lagde uden tøven arm til et af de sidste stik mod coronavirus i Holbæk Kommune. 72 beboere på det kommunale plejecenter på Samsøvej i Holbæk blev vaccineret, og kun en enkelt havde takket nej til tilbuddet.

- Det er ikke noget at tale om, jeg bliver tit vaccineret og regner ikke med at blive dårlig, forklarede Carl Simonsen. Han glæder sig, til restriktionerne fjernes, selv om det har fungeret med besøg af hustruen fra Sdr. Jernløse og datteren fra Regstrup. Men det bliver dejligt at køre uden mundbind og håndsprit i lommen, når den ny elscooter skal luftes.

- Jeg har det fint, men hoster meget. Det har jeg gjort i mange år. Som langturschauffør røg jeg 80 cigaretter om dagen til jeg for 25 år siden stoppede fra den ene dag til den anden, forklarede Carl Simonsen, inden han drak det lægeordinerede glas saftevand« før vaccinationen for at mindske risikoen for bivirkning.