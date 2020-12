Se billedserie Det er sidste år, at juletræet kan hentes på Skovhøj i Bredetved. Anne Marie og Steen Harr­sen drosler ned og opgiver granplantagen. Blandt lørdagens kunder var Arne og Bente Nielsen, der har købt juletræ på stedet de seneste 10 år. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: De sidste juletræer fældes på Skovhøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De sidste juletræer fældes på Skovhøj

Holbæk - 13. december 2020 kl. 00:07 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

En del gæster lagde lørdag vejen forbi Skovhøj i Bredetved.

Her har Anne Marie og Steen Harrsen solgt juletræer siden 1999, men efter næste weekend er det slut. For parret har på grund af deres alder besluttet at droppe juletræer og i stedet rejse skov.

Lørdag var første dag i år, hvor der blev solgt juletræer på Skovhøj. Og Anne Marie Harrsen var positiv overrasket over dagens besøgstal.

- Jeg er faktisk lidt forbavset over, hvor mange der har været forbi allerede. For med corona ved man det jo aldrig. Og der er jo også stadig lidt tid til jul, så jeg tænker, det er lidt tidligt. Jeg ville for eksempel selv vælge til næste weekend med at købe et træ. Men det er dejligt, de kommer, fastslog Anne Marie Harrsen, der i 1990 plantede 9000 træer på stedet sammen med sin mand.

Træer i smukke omgivelser Blandt dem, der skulle have et af de træer med hjem, var Kim Jensen fra Tjebberup.

Han fortalte, at han flere gange tidligere har købt sit juletræ på Skovhøj.

- Jeg kommer her, fordi det er tæt på og for at støtte naboskabet. Og så går pengene til et godt formål, sagde Kim Jensen, som fremover altså skal til at købe sit juletræ et andet sted.

- Det er rigtig ærgerligt, det slutter. For det er sindssygt smukt at gå rundt her i haven, supplerede han.

Støtter børn i Indien Indtægten fra salget af juletræer går til tibetanske børns skolegang i Indien via Terres des Hommes.

Børnenes forældre er flygtet til og har fået lov til at bo i Indien og blandt andet oprette skoler, men det skal ske for egne penge eller støtte fra hjælpeorganisationer.

Juletræssalget på Skovhøj fortsætter søndag og næste weekend, hvor der er åbent mellem 10 og 16.