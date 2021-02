De sidste af 107 boliger er snart klar

Ejeren af udstykningen ved Hyldager i Tuse kunne godt have solgt en del flere parcelhusgrunde, men der er ikke flere tilbage. Og snart er det også slut med mulighed for at købe et rækkehus. Det bliver formentlig omkring sommer, at der kan meldes alt udsolgt på arealet, som dermed når op over 100 boliger, nemlig 107. Tidligere var der udsigt til, at det ville blive nøjagtig 100 boliger.