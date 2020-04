Indehaver af EBH BYG, Emil Bergstrøm Hansen, melder om samme aktivitetsniveau i virksomheden som normalt på denne årstid. Arkivfoto: Agner Ahm. Foto: Agner Ahm

De samme typer opgaver som normalt

Holbæk - 23. april 2020

Hos EBH Byg i Mårsø har man kunne fortsætte arbejdet nogenlunde upåvirket af Corona-krisen. De særlige vilkår omkring sikkerhed og afstand har dog krævet nogle tilpasninger:

- Vi har taget vores forholdsregler for, hvor mange folk der må være på byggepladsen og i de enkelte rum, hvor vi arbejder. Der er også brugt tid på at strukturere flowet i de igangværende byggesager. Hovedparten af opgaverne er lokale, og så har vi en enkelt bil, der kører til København. Overordnet kan man sige, vi har kunne planlægge os ud af situationen med en medarbejderstab, som fortsat ligger på omkring 35 mand, fortæller indehaver af EBH Byg, tømrermester Emil Bergstrøm Hansen.

Emil Bergstrøm Hansen plejer at sige, at EBH Bygs repertoire spænder fra »fru Hansens plankeværk til et helt nyt hus«. Sådan har det også været under Corona-epidemien.

- Vi har samme typer opgaver som normalt med den forskel, at nogle af de opgaver, som skulle have været udført i påsken, blev rykket frem. Det drejede sig blandt andet om nye gulve og lofter i nogle af de institutioner, som blev lukket ned, fortæller Emil Bergstrøm Hansen, der med fuld bemanding ikke har haft anledning til at bruge regeringens hjælpepakker.

Selvom EBH Byg indtil videre er kommet igennem krisen med et aktivitetsniveau svarende til normalen, kan Emil Bergstrøm Hansen godt være lidt usikker på, hvad fremtiden vil bringe:

- Som det er nu, er der ingen grund til at være bekymret, men jeg tror, at vi vil se virkningerne af krisen som ringe i vandet. Konsekvenserne for det danske samfund vil man ført kunne få et overblik over om et halvt år, slår han fast.