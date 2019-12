- Jeg sælger fyrværkeri fra fredag den 27. december på adressen Ibs Huse 4 ved Mørkøv, fortæller »Krudtkongen« Morten Sønksen.

De nye batterier giver en større helhedsoplevelse

Holbæk - 27. december 2019 kl. 17:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På adressen Ibs Huse 4 ved Mørkøv er nytårsfyrværkeriet allerede gjort klar til salg hos Krudtkongen.

Salget starter den samme dag, man må begynde at fyre krudtet af, nemlig fredag den 27. december klokken 10.00.

Det er nu 15. år i træk, at »Krudtkongen« Morten Sønksen sælger fyrværkeri fra adressen Ibs Huse 4 ved Mørkøv. Som tidligere, sælges der kun til personer over 18 år. Fyrværkeriet bliver købt af en dansk importør, så vareudbuddet er stort og varieret.

Variation i batteriernes affyringsintervaller

- Der er forskellige sortimenter - opdelt efter aldersklasser, så junior, senior og teenager ikke får det samme i pakkerne. I år er der flere nyheder, blandt andet indenfor batterierne. Oplevelsen bliver større med de nye variationer, for batterierne har forskellige »intervaller«, så de indimellem sender sølvglimmer ud i vifteform, ligesom der er forkel på størrelsen og farven på de øvrige dele af batteriets udladninger. Dermed får man et helhedsindtryk og en oplevelse der byder på mere variation, selv om det kun er et enkelt batteri, der er affyret, siger Morten Sønksen.

Det bliver sandsynligvis udemærket raketvejr, for der skal ifølge Morten Sønksen rigtig meget blæst og regn til, før det påvirker deres fart og retning. Så længe man husker at være forsigtig, ikke at gå tilbage til en fuser og bruge sikkerhedsbriller, kan der altså godt komme en sjov aften ud af det, også selv om regnen eller sneen skulle vælte ned.

Husk regler og husdyr De seneste regler for afskydningen bevirker at man ikke må starte afskydningen før den 27. december og alt fyrværkeri skal være skudt af ved midnat efter den 1. januar.

- Reglerne siger at man har måttet købe fyrværkeriet siden den 15. december, og jeg kan godt forstå at der ikke må skydes af i mange dage efter nytår, for der er blandt andet mange dyr, som er påvirkelige overfor de høje knald og lysglimt, siger han videre.

Forbered dyrene Det er ikke nogen hemmelighed at især mange hunde bliver bange for nytårsskyderiet. Der er derfor en del, der vælger at kontakte dyrlægen i forvejen, og give hunden beroligende piller eller sovemedicin, men Morten har et godt råd til hvalpe-ejere, der ønsker at undgå angsten.

- For at vænne mine egne hunde til fyrværkeriet, tager jeg dem med ud i snor - nytårsaften, allerede når de er unghunde. Ved midnatstide, når der skydes af, holder jeg mig på afstand af fyrværkeriet, men sørger for at de kan se det og høre det.

Jeg leger med dem, giver dem meget opmærksomhed, godbidder og roser dem hele tiden, imens de vænner sig til larmen og lyset. Så opfatter de ikke situationen som skræmmende, forklarer Morten Sønksen.

Bifalder pant ... Men... Den nye pantmærkning af batterier bifalder han, for han mener at det er godt at der bliver ryddet op på gader og stræder, efter affyringen af krudtet.

-Jeg er ikke selv med i pantordningen, men selv om jeg synes det er en god idé, vil jeg lige anbefale at man tjekker og sammenligner priserne hos dem, der giver pant på deres batterier, siger han.