Se billedserie Mathias Damhus og Brian Klarskov fra Café Svanen har ikke indtryk af, at der er gæster, som er blevet væk på grund af mundbindskravet. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: De holder skruen i vandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De holder skruen i vandet

Holbæk - 07. oktober 2020 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Lukning klokken 22, mundbindskrav og et forsamlingsforbud på 50 personer er de vilkår, som restaurationsbranchen opererer under lige nu.

- Jeg synes, gæsterne har taget pænt imod det nye krav om, at man skal bære mundbind, når man ikke sidder ned og spiser. Det virker som om, at det hurtigt er blevet helt naturligt at tage det på, når man rejser sig og for eksempel skal på toilettet. Så der har slet ikke været behov for, at vi har måtte minde nogen om det, forklarer Brian Klarskov fra Café Svanen, der ikke har indtryk af, at der er gæster, som er blevet væk på grund af mundbindskravet.

Klokken 22-reglen har derimod en mærkbar indflydelse på omsætningen i caféen:

- Det sætter helt klart sine begrænsninger på aftenssalget, for folk kommer tidligere og går også hurtigt igen. Så lige nu er normalen faktisk, at vi har ryddet af og lukket og slukket, når klokken er 22, siger Brian Klarskov, som også peger på, at afstands - og kvadratmeter kravene betyder, at der kan lukkes 26 færre gæster ind end normalt. - Begge dele betyder meget for et lille sted som vores, siger han.

Under corona-nedlukningen i foråret var Café Svanen hurtig til at tilbyde take-away - et initiativ som faldt i så god jord, at ejernes familie og venner måtte træde til og hjælpe med leveringerne.

Med gæsterne tilbage i restauranten er der ikke længere lige så meget efterspørgsel på take-away. Café Svanen har desuden oplevet, at de konfirmationer, som blev udskudt i foråret, nu bliver det én gang til på grund af forsamlingsreglerne. Igennem alt dette forsøger Café Svanen at beholde sit personale:

- Vi har sat personalet ned i tid, men har beholdt dem allesammen og gør vores bedste for at passe på dem, fortæller Brian Klarskov, som endnu ikke har det fulde overblik over, hvor meget corona-restriktionerne har betydet for omsætningen.

De to ejere af Café Svanen blev sidste år partnere i den lokale eventhal Boxen, hvor der er al den plads, man kan drømme om - ikke mindst til de kommende julefrokoster.

- Det er jo svært at sige, hvad vej det kommer til at gå med coronaen, og lige nu venter vi spændt på, hvordan restriktionerne bliver til jul. Planen er, at vi gennemfører vores traditionelle julefrokost hjemme i Café Svanen og også leverer julemad ud af huset. Derudover bliver der firmajulefrokoster i Boksen. Med 800 kvadratmeter er her plads til 100 gæster og mulighed for at inddele hallen med skillevægge, så selskaberne kommer til at sidde adskilt fra hinanden, forklarer Brian Klarskov, som garanterer, at alle coronareglerne vil blive overholdt.

- Der bliver ikke dans bordene, men det skal nok blive hyggeligt, slutter han.

Der er Café Svanen julefrokost i Boxen den 4., 12. og 18. december.