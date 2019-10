De har travlt med springvandene

Det er normalt ikke lige op til vintermånederne, at der er mest gang i arbejdet i en virksomhed, der arbejder med springvand. Men hos Fokdal Springvand ApS i Holbæk er der lige nu så travlt, at der for et par uger siden blev ansat to nye medarbejdere til at bygge springvand.

Blandt rækken af opgaver er den beløbsmæssigt største deltagelsen i omdannelsen af Niels Due Jensens Plads til en park i midtbyen i jyske Bjerringbro den største. Holbæk-­virksomheden er hyret af Viborg Kommune til at hjælpe med at etablere et 80 meter langt åløb og to springvand. Det ene springvand bliver udformet som en trekant med vægge, hvor man kan gå ind og ud og måske blive »fanget« bag en væg af vand, forklarer Thomas Friis Jørgensen, der er indehaver af og direktør i Fokdal Springvand.

Forsøg på værkstedet med rislende vand

I vandløbet skal indstøbte sten være med til at give et mere spændende løb.

For at se nærmere på, hvordan vandet reagerer, er der i august på værkstedet hos Fokdal Springvand på Østerled 28 bygget en 12 meter lang bane med rislende vand. Banen kan også bruges til forsøg i forbindelse med andre opgaver, blandt andet ved sygehuset i Skive.

Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro er opkaldt efter den tidligere koncernchef for pumpevirksomheden Grundfos, der har hovedsæde i byen. Fonden bag Grundfos har bevilget 25 millioner kroner til omdannelsen af pladsen. Fokdal Springvand, der har en del af opgaven, skal også sørge for, at der kan vises et billede på en vandfilm foran den scene, der bygges til optræden. Desuden skal der indstøbes 1000 små lysfibre, der vil danne lysende prikker i åløbet.

Grundfos har desuden hyret Fokdal Springvand til at bygge et springvand ved familien Due Jensens egen kirke i Bjerringbro.

Har også opgaver i udlandet

En anden større opgave er fornyelsen af Grønttorvs­parken i København, der løber over de næste par år. Fokdal Springvand skal bidrage med en ny sø og to springvand. På Nykøbing Falster Torv skal der ved Bjørnebrønden bygges et klassisk springvand, der skal være færdig før jul.

I Carlsberg Byen i København blev der i det tidlige forår indviet et nyt springvand bagved den kendte port med elefanterne.

Også i Norge og Sverige er der opgaver. I Tønsberg etableres et åløb i en gade, og ved Lomma Station nord for Malmø skal der bygges et springvand og et åløb.

Fokdal Springvand har også renoveringsopgaver, og i næste uge afsluttes arbejdet med en speciel skulptur. Den var noget hærget efter at have stået på Ballerup Musik- og Kulturskole siden 1967. Den er fremstillet af keramiske fliser, kloakrør, elfatninger som askebægre, keramikfade og lignende.

En af de specielle opgaver er renoveringen af denne skulptur fra Ballerup Musik- og Kulturskole. Til venstre ses montør Jan Helmark, som har klaret den praktiske udførelse, mens direktør Thomas Friis Jørgensen står til højre. Foto: Mie Neel





Opgaven har blandt andet krævet, at der måtte findes keramik på Bornholm og små fliser på en hobby-hjemmeside. Og der er sat styring på, så de små springvand kan springe fra askebæger til askebæger.

Producerer også drikkevandsfontæner

Ud over springvandene og specialopgaverne sælger virksomheden på Østerled også drikkevandsfontæner, som var færdigudviklet i 2011. De står rundt omkring på skoler, institutioner og lignende.

- Vi har lige solgt 20 til Københavns Kommune. De koster cirka 45.000 kroner stykket. De er frostsikre, men vi er også ved at være færdige med at udvikle en billigere udgave til 16.000-20.000 kroner, som ikke kan tåle frost, fortæller Thomas Friis Jørgensen.

Han overtog virksomheden pr. 1. april 2018 overtaget fra Jørgen Fokdal, der stiftede den i 1999. Med ansættelsen af to nye medarbejdere for et par uger siden er der ni mand i firmaet, inklusive ejeren.

Fokdal Springvand fik i 2018 et overskud på 660.000 kroner efter underskud de to seneste år.