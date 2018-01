Se billedserie STARK har opgraderet trælasten på Frejasvej 4 til gavn for håndværkere i hele Vestsjælland. PR-foto.

De har investeret et tocifret millionbeløb

Holbæk - 27. januar 2018

Kunder og forbipasserende på Frejasvej har i det forgangne år ikke kunnet undgå at bemærke den store byggeaktivitet på matriklen. STARK Holbæk har nemlig opgraderet faciliteterne for et tocifret millionbeløb.

- Det er sket for at skabe et regionalt distributionscenter for byggematerialer for håndværkere i hele Vestsjælland. Vi kan nu tilbyde endnu mere effektiv levering og afhentning samt bedre service med fokus på rådgivning, fortæller trælastdirektør Thomas Stoltz.

En helt ny pakkehal på 1.000 kvadratmeter er den mest synlige opgradering. Udover pakkehallen er trælastens eksisterende afhenterhal på 5.000 kvadratmeter blevet gennemgribende moderniseret, og der er etableret 160 meter helt nye grenreoler i tre etager til udendørs oplagring af blandt andet træmaterialer.

- Vi har i Holbæk været inde i en rigtig god udvikling de senere år med fokus på effektivisering og forbedring af vores service over for håndværkerne i området. Det nye center betyder, at vi nu kan tilbyde endnu mere effektiv levering og afhentning af materialer, men også at vi får løftet vores service i forretningen med mere fokus på rådgivning, fortæller trælastdirektør i STARK Holbæk Thomas Stoltz og suppleres af trælastkædens regionsdirektør for Sjælland, Lolland og Falster Jens Havsholm:

- Investeringerne i Holbæk afspejler den igangværende opgradering af vores distributionsnetværk over hele landet. Vi samler udkørslen i regionale centre med større lagerkapacitet, så vi for eksempel fra Holbæk nu kører ud til hele Vestsjælland. Håndværkerne får øget leveringssikkerhed og adgang til et større og mere målrettet sortiment, mens vores forretninger kan fokusere mere på kundeservice og rådgivning, når vi samler logistikken. Vi øger kort sagt både service og tilgængelighed. Derudover har STARK for nylig lanceret garantisortiment over hele landet, så kunderne altid kan finde de 1.000 mest afhentede byggevarer i samtlige af STARKs forretninger. Dermed er håndværkerne sikre på altid at finde de varer, de bruger hver eneste dag, og undgår at køre forgæves.