De giver dyrene en ekstra chance

Holbæk - 28. maj 2020 kl. 07:24 Af Elisa Hauerbach

For det meste ender dyrenes ophold på vildplejestationen i Hjembæk ved Jyderup. med genudsætning, men sagen kan også få en trist og uventet afslutning.

- I de fleste tilfælde oplever vi at kunne hjælpe dyrene til at genvinde deres kræfter og helbred, så de kan blive udsat i naturen igen, fortæller værtsparret for de indleverede dyr.

Dyrenes Beskyttelse har haft vildtplejestation i Hjembæk siden 2019. Stationsforstanderparret er Sara og Beat Mathez, der begge er dyrevenner og vant til at hjælpe, hvor der er behov for det. I de civile liv er Sara Mathez dyretekniker og Beat Mathez paramediciner.

Parret har boet i Hjembæk de sidste fem år, og valgte sidste år at henvende sig til Dyrenes Beskyttelse, for at tilbyde at starte en vildtplejestation.

- I vores nye hverdag kommer vi næsten dagligt i kontakt med dyrearter, som vi ellers aldrig ville have en chance for at opleve tæt på, og vi ser det som en stor berigelse af vores liv at kunne hjælpe de dyr, der bringes ind til os, fortæller de.

Da vildtplejestationen skulle etableres, betalte Dyrenes Beskyttelse for opførelsen af en række rummelige volierer, som nu bruges til indleverede dyrs rekreation.

- Vi modtager dyrene i vores lade, hvor vi har en »modtagestation« på et afgrænset område. Der tilser og underøger vi dyrene for skader. Det er dyr, som findes forkomne, efterladte eller skadede, der bringes ind til os af kredsformænd fra en stor del af Sjælland. Vi sørger så for observation og pleje af vores »gæster«. Hvert dyr får deres egen journal. Vi har kontakt og samarbejde med en biolog og en dyrlæge, som vi kan spørge til råds, hvis der er brug for det, og det er meget betryggende, for det er godt at få hjælp til artsbestemmelse og så videre, så vi kan sikre dyrene optimale betingelser med indretning af deres voliere og deres foderplan, forklarer parret.

Hvert voliererum er på cirka ni kvadratmeter, som indrettes individuelt efter dyrets behov. Da avisen var på besøg, var der eksempelvis bygget en hule til en ræveunge, så den havde mulighed for at gemme sig og føle sig tryg i det halmbelagte rum.

I naborummet var der gjort klar til andefugle, med svømmebassin og en lille rampe, og i det fjerneste voliere var en tårnfalk midlertidig beboer, i et rum, som var indrettet som en trækrone med birkegrene, som fuglen kunne flyve rundt imellem og søge ly på.

- Vi har haft pindsvin, gæslinger, egernunger og mange andre dyr. Forleden dag fik vi en rød glente ind, men den var desværre så skadet, at den ikke overlevede. Vi er kede af det, hver gang vi må sige farvel til et dyr på den måde og glade, hver gang vi igen kan åbne volieredørene til friheden og se dyrene forlade os - stærke og levedygtige. Det er så tilfredsstillende, siger parret, der også har en stribe private bondegårdsdyr, herunder høns, vagtler, en tam gås, en smilende hund og fire kælegrise.

Ønsker man at følge stationens aktiviteter, kan man følge dens profiler på de sociale medier, hvor der offentliggøres billeder, historier og videoer om de dyr, der indleveres til pleje.