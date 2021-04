Se billedserie Der var æg til alle børn.

De gemmer påsken i mindst 25 år

Holbæk - 09. april 2021 kl. 19:38

Dette års påskekreativitet i Kvanløse skal bevares for eftertiden.

Børn og unge har haft det hårdt under den seneste nedlukning. Derfor var Kvanløse Sogns Beboerforening i påsken rundt med 40 store påskeæg som en opmuntring til områdets børn.

Men det stoppede ikke der. For som gengæld for påskeæggene skulle børnene gå i det kreative hjørne og tegne et flot påskeæg.

De tegninger er nu blevet indsamlet og vil senere blive udstillet.

Herefter vil Lokalhistorisk Forening Jernløse gemme dem i arkiverne, så man om for eksempel 25-30 år kan se levende vidnesbyrd om, hvordan påsken blev fejret i det herrens corona-år 2021.

Opmuntring til børnene Kvanløse Sogns Beboerforening har haft en særlig opgave med at holde liv i det lokale fællesskab i en tid, hvor man ikke måtte mødes rigtigt..

- Til jul var vi forbi med julegodter og trak lod om 25 julegæs blandt medlemmerne. Det blev en stor succes, og derfor var det oplagt også at lave noget i påsken. Særligt børn og unge har haft det svært under den anden nedlukning, så derfor valgte vi, at de skulle tilgodeses, fortæller næstformand René Lindeblad og fortsætter:

- Alle børn under 15 år kunne skrive sig op til at få et stort påskeæg. De blev herefter leveret til døren af frivillige kræfter i påskedagene. Det vakte stor glæde.

Og modydelsen var altså en række tegninger, hvor Lokalhistorisk Forening Jernløse var hurtig til at følge op på idéen og sørge for at bevare dem for eftertiden.

- De fleste tænker jo på historien som noget, der har med gamle dage at gøre. Men på et tidspunkt bliver vi jo selv historie, så det er vigtigt, at vi også sørger for at gemme ting fra nutiden, der kan komme nye slægter til gavn, siger Lone Fasmer fra Lokalhistorisk Forening Jernløse.