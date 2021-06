Se billedserie »De fremmede« tager et alvorligt emne op, men Peter Hartmann bruger humor, klovnerier, ironi og satire, så børn fra 6 til 12 år kan følge med i klovnen Igors historie om at flygte fra den leder leder og hans oplevelser som flygtning i Danmark. Og det er - næsten - altid fantastisk. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: »De fremmede« er sjovt holdningsteater for børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»De fremmede« er sjovt holdningsteater for børn

Holbæk - 20. juni 2021 kl. 19:55 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det er tæt på politisk satire a la Dario Fo for børn. For det er holdningsteater, når Hartmanns Teater gennem klovnen Igor fortæller historien om en flugt fra den lede leder i et varmt land langt væk fra til ytringsfrihedens Danmark.

For her kan man gøre grin med lede ledere uden at blive skudt. Fantastisk synes Igor, men undervejs får Peter Hartmann prikket grundigt til danskernes og politikernes knap så fantastiske holdning til »De fremmede«.

Det blev søndag en intim forestilling i Cirkus Kæphøjs øvesal for et barn og tre voksne. Et godt publikum, forsikrede Peter Hartmann.

Snart ti-årige Christoffer Jensen var med farmor Lene Dybdal, Holbæk, og far Gorm Dybdal Larsen, Ølstykke, til teaterfestival.

I hans klasse er der to med anden etnisk baggrund, men det tænker han ikke over, det er bare skolekammerater.

Christoffer var god til at lytte, være opmærksom og følge med i klovnen Igors rablende ordstrøm om den gode Gudrun, der giver kost og logi og gratis kaffe om søndagen mod 10-12 timers arbejde. Og tænk, datteren Nina får opfyldt sit ønske om at gå i skole - fordi Gudrun har »noget« på skoleinspektøren.

Jo, Danmark er et herligt land med en Sandholmlejr, hvor Igor og datter får et luksusværelse med køjer og bad på gangen.

Igor er en positiv mand, det har han lært af sin smukke mørk chokoladebrune kone, som bliver skudt af den lede leder, fordi hun i cirkus synger om ikke at være bange for den lede leder. Og da Igor har lavet fis med den lede leder i samme cirkus, skal han også skydes af lederens røde hattehunde og må flygte med sin datter.

Peter Hartmann er ene mand på scenen først som Peter fra hippiefamilien, han bliver mobbet på første skoledag i sin hjemmesyede vest med elefanter, hjemmeklippet hår og opdraget til, at vold ikke er løsningen.

Han møder som voksen klovnen Igor på gaden, som lever efter mottoet »Ret ryggen, og hjertet bliver varmt« og får en helt anderledes historie om mobning.

Nu er det politisk forfølgelse og kan ikke klares med et skoleskift. Igor og datteren må flygte på ryggen af en talende cirkushingst gennem en skov fyldt med grave med ofre for landets lede leder.

En flugt der kun lykkes, da Igor ofrer sin guldvielsesring for at blive sejlet det sidste stykke til Danmark og livet i det fantastiske land som flygtning. Den positive Igor ser et luksusværelse med køjesenge og bad i gangen i Sandholmlejren og tror ikke på andre flygtninges tale om fem års ventetid på svar om opholdstilladelse.

Peter Hartmann fortæller løs på cirkussprog, tryller, klovner rundt og taler i et sprog børn mellem seks og 12 år - og voksne - forstår. Han skifter mellem ironi, sjov og stille tale og overrasker hele tiden.

- Fortælling med hints til dansk flygtningepolitik gør den lidt svær at sælge lige nu. Indkøbere ser nok på, hvem der sidder i kommunalbestyrelserne, erkender Peter Hartmann.

Hans anden forestilling »Historien om tigeren« af Dario Fo er nemmere at sælge til blandt andet skoler, selv om den også er handlingsteater om krig.