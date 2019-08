De fortolker legendarisk Beatles-album

- Pladen, som er den sidste, beatlerne indspillede sammen, indeholder nogle af deres bedste og mest forskelligartede numre, fra den funky Come Together over balladerne Something, Here Comes the Sun og Because til humoristiske indslag som Maxwell's Silver Hammer og Octopuss' Garden og gedigen tråd i I Want You og The End, siger Holger Beck, musikskoleleder på Sejergaardsskolens Privatskole.