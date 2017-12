Direktør for Kulturbiografen, Jesper Nielsen (tv), og leder af Sidesporet, Kasper Lomholt, glæder sig over fulde huse i biografen, her er de omgivet af skolebørn, der er medlemmer af Børnefilmklubben. Foto Jette Bundgaard.

De første fem år med biograf ved havnen

Her i december er det fem år siden Kulturbiografen Frysehuset slog dørene op for publikum. Samtidig kan Sidesporet i år fejre, at det er 20 år siden, fonden overtog Grand Bio på Ahlgade.

Inden døre i biografen er der en lang række tiltag, der forklarer, hvorfor Frysehuset er en kulturbiograf: Her er stand-up med Comedy Zoo seks gange om året, ArtCinema, der byder på film for de særligt filminteresserede, fire gange om året er der Girls Night Out med udvalgte film specielt for kvinder, et par gange om måneden arrangeres Babybio, og så er der Børnefilmklubben med 800 medlemmer.