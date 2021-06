Se billedserie Praktiserende læge Karen Colding Laustrup står sit nyindrettede konsultations­værelse i det nye sundhedshus i Mostparken. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: De første er flyttet ind i Mostparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

De første er flyttet ind i Mostparken

Holbæk - 27. juni 2021 kl. 14:10 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Inden for den seneste tid er der for alvor kommet liv i sundhedshuset i Mostparken i Tølløse. Byens to lægehuse fra Vestergade og Jernbanevej er flyttet ind i en god del af stueetagen.

Her er der indrettet en moderne lægeklinik efter lægehusenes ønsker. Selv om de nu samlet betegnes som Lægerne i Mostparken, er der stadig tale om to selvstændige lægehuse, så patienterne møder de læger, sygeplejersker og sekretærer, de er vant til.

- Vi er simpelt hen så glade for det, og vi har glædet os til samarbejdet. Det giver nogle synergier, så vi bliver løftet fagligt. Vi kan drøfte nogle faglige ting på tværs, og det giver også øget arbejdsglæde, siger praktiserende læge Karen Colding Laustrup, som er fra Lægehuset Jernbanevej.

Hun ejer klinikken sammen med praktiserende læge Lise-Lotte Lindqvist. Sammen med personalet var de klar til at åbne i det nye sundhedshus mandag den 21. juni.

Der var lukket for patienter på Jernbanevej i uge 24 og på grund af flytningen, og imens passede kollegerne fra Lægehuset Vestergade patienterne.

Lægehuset, der før lå i Ves­ter­gade, ejes af de praktiserende læger Charlotte Clement Trebbien og Michael Søderlund.

Fælles venteværelse I uge 23 var der lukket for patienter i Vestergade, hvor kollegerne på Jernbanevej passede patienterne. Vester­gade-­holdet var klar til at åbne mandag den 14. juni.

Der er nu et personale på i alt 13 personer i de to lægehuse, som har adresse på Mostparken 1, st. tv. De to lægehuse har receptionerne liggende side om side, og venteværelset er fælles.

I begyndelsen har der været lidt vanskeligheder for nogle med at finde adressen, fordi gps-oplysningerne ikke er opdateret. Men man kommer altså til lægehuset via Møllevej, som kan tilgås fra både Tølløse­vej og Vester­gade. Der er dog indkørsel forbudt fra Vestergade. Desuden har de nye sundhedskort fra Region Sjælland til nogle af patienterne været forsinket.

Grunden på Tølløsevej 27 (på hjørnet af Møllevej) husede fra 1922 Tølløse Flødefabrik.

Der var æbleplantage på grunden, og der begyndte en produktion af æblemost, deraf tilnavnet Mostgrunden.

I løbet af årene husede den flere andre forskellige produktioner og tapperier inden for føde- og drikkevarer.

I 2007 flyttede Co-Ro A/S, Frederikssund, produktionen fra Tølløse, og siden fungerede stedet delvis som lager.

Efter at ejendommen i flere år mest stod ubrugt, blev bygningerne i oktober 2018 ramt af en større brand.

1. oktober 2019 overtog en kreds af erhvervsfolk fra Tølløse og omegn samt Sparekassen Sjælland-Fyn ejendommen via selskabet Mostparken Tølløse ApS. Det nye sundhedshus er opført på den gamle Mostgrund, som blev købt af en kreds af investorer i oktober 2019. I løbet af sidste år blev grunden ryddet, og den nye ejendom er opført som det første på grunden.

Lægehusene har lidt over 500 kvadratmeter til rådighed i stueetagen. Her åbner Gorm Jensen - tidligere bestyrer i Tølløse Hallen - i den ene ende en restaurant med et lokale på cirka 150 kvadratmeter plus køkken med mere. Det sker formentlig inden for et par uger.

Et lejemål er ledigt På førstesalen af sundhedshuset rykkede Holbæk Kommunes hjemmeplejegruppe Tølløse og hjemmeplejegruppe St. Merløse ind i dagene omkring påske. Anders Larsen, der er direktør i Mostparken Tølløse ApS, hvor han også er en af investorerne, har været projektleder på opførelsen af sundhedshuset.

- Det har været et stort arbejde - lidt til den »eksotiske side« - med endeløse møder, men det har også været sjovt. Men det var et »hobbyprojekt« for mig, og der var mere arbejde, end jeg havde regnet med, afslører Anders Larsen.

Der mangler i øvrigt at blive udlejet cirka 200 kvadratmeter på førstesalen.

- Det må meget gerne være inden for sundhedssektoren. Det kunne være én stor, eller to-tre-fire mindre. Lokalerne er ikke indrettet endnu, så kommende lejere kan få indflydelse på indretningen, fortæller Anders Larsen.

Boliger afventer lokalplan Mens sundhedshuset på i alt 1844 kvadratmeter har kunnet opføres inden for de gældende planer for området, kræves der en ny lokalplan før der kan bygges de planlagte boliger på grunden.

- Vi har over 120 på interesselisten, som vi nu har lukket. De fleste ønsker at leje, men en del er fleksible og kunne også være interesserede i eje eller andel, fortæller Anders Larsen.

Investorerne i Mostparken Tølløse ApS lægger vægt på, at det kommende boligbyggeri skal tage sig pænt ud, og de ønsker ikke at udnytte den tilladte bebyggelsesprocent på 80 procent.

- Det er en bydel, som byen skal leve med i mange år. Der er lavet en hovedplan for, hvordan vi kan udnytte arealet bedst, siger Anders Larsen.

Omkring 100 boliger Der er indtænkt cirka 102 boliger i den foreløbige plan, som er tegnet af Kullegaard A/S, Holbæk. Måske bygges der i to etaper med cirka halvdelen i hver.

En god del af de interesserede er seniorer, som gerne snart ville kunne flytte ind, men lokalplanen skal på plads, før byggeriet kan sættes i gang. Først skal kommunen efter sommerferien beslutte at sætte gang i planarbejdet. Derefter skal der udarbejdes et forslag til en lokalplan, der skal i høring, og der går formentlig omkring 15 måneder, før en lokalplan kan være vedtaget.

Det har været svært at finde den rigtige samarbejdspartner til det kommende boligprojekt, fordi der blev stillet høje krav til indtjeningen.

- Men nu er vi i den afsluttende proces med at indgå en aftale med en potentiel køber af grunden. Vi er enige, men vi mangler underskrifterne, fortæller Anders Larsen.

relaterede links