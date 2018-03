Se billedserie Sådan kommer rækkehusene i første etape af byggeriet på Wegenersminde-grunden til at se ud. Opførelsen af de første boliger begynder til august.Illustration: Sigma Entreprise

De første boliger står klar om et år

Holbæk - 16. marts 2018

Om et års tid ventes de første af 24 nye boliger at stå klar i Wegeners Have i Holbæk. Rækkehusene opføres på Wegenersminde-­grunden i byens østlige udkant, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

De 24 boliger i første etape ligger i den sydvestlige del af den lidt mere end 100.000 kvadratmeter store grund.

- Byggemodningen begynder den 1. maj, og selve opførelsen af boligerne følger fra den 1. august, fortæller Sigurd Madsen fra Sigma Entpreprise, Roskilde.

Hans selskab ejer grunden via Wegenersminde ApS.

De første fem af de 24 boliger er solgt, efter at de for et par uger siden blev sat til salg hos Danbolig Holbæk.

De første boliger vil stå færdige omkring 1. marts næste år, mens de øvrige følger i løbet af de næste tre-fire måneder.

Anden etape bliver på 30 boliger i to plan i den nordvestlige del af grunden.

Sigurd Madsen venter, at det vil gå så godt med salget af de første 24 boliger, at byggestarten på de næste 30 boliger vil gå et halvt års tid senere, det vil sige omkring 1. februar 2019.

Der er endnu to områder, hvor der kan bygges omkring 60-70 boliger. På stedet, hvor gården Wegenersminde blev revet ned i efteråret, bygges der formentlig rækkehuse i to-tre plan. Det er endnu ikke nærmere planlagt, hvordan der bygges i grundens sydøstlige hjørne.