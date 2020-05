Se billedserie 13 af 20 parcelhusgrunde på Maltes Bakke er solgt, og på seks af grundene bygges der lige nu. Foto: Per Christensen

De første beboere rykker ind i ny bydel

Holbæk - 21. maj 2020 kl. 08:36 Af Kaj Ove Jensen

Det har ikke taget lang tid at få solgt en tredjedel af de 41 rækkehuse i udstykningen Vipperød Bakker i den nordlige del af Vipperød. De tre første huse er klar til indflytning 1. august, mens resten følger løbende.

I morgen, er det 14 dage siden, at de første købsaftaler blev sendt ud.

- Vi har sendt 16 købsaftaler ud, og 14 af dem er blevet underskrevet. Vi gik i gang med salget lige inden påske, og der har været virkelig god efterspørgsel, fortæller Trine Jensen, der er ejendomsmægler og medindehaver af Danbolig Holbæk.

De 41 rækkehuse opføres i den sydlige del af udstykningen. De første af husene ligger op mod jernbanen, og derefter bygges der videre ned mod Netto-butikken.

En blanding af seniorer og yngre - Vi er overvældet over den store interesse. Vipperød har ikke været udviklet i mange år, og det synes jeg, man kan mærke. Køberne kommer både fra Vipperød, Holbæk-området og hovedstadsområdet samt et par stykker fra Jylland. Og det er en blanding af seniorer og yngre købere, fortæller Trine Jensen.

Rækkehusene er på 115 kvadratmeter, og priserne ligger mellem 2 og 2,5 millioner kroner.

Et planlagt åbent hus i påsken måtte opgives på grund af corona-situationen, og i stedet var der søndag den 26. april fremvisning med højst 10 tilmeldte personer ad gangen. 50 nåede igennem på dagen.

Den samlede udstykning på cirka 21 hek­tar i den nordlige del af Vipperød benævnes Vipperød Bakker.

De enkelte områder får dog hver sit vejnavn. Således hedder det sydlige område med rækkehusene Vipperød Bakke.

Lidt længere mod nord ligger Maltes Bakke med de første 20 parcelhusgrunde.

De øvrige vejnavne bliver Humle Bakke, Kros Bakke, Vinderup Bakke, Godskes Bakke og Vasspyds Bakke.

Lokalplanen blev vedtaget i juli 2017. Hele udstykningen var oprindelig ejet af Martin Larsen, Eriksholmvej. Området med rækkehusene blev i foråret overtaget af det nystiftede MCH Vipperød Bakker ApS, som tegnes af entreprenør Morten C. Henriksen. Det er også hans firma, Entreprenør Morten C. Henriksen A/S, Hagested, som også er totalentreprenør på byggeriet af rækkehusene.

Det bliver i familien Der hyres forskellige underentreprenører, og noget af arbejdet bliver i familien. Morten C. Henriksens søn, Nikolai Mosegaard Henriksen er via sit firma Nimus ApS underentreprenør på arbejdet med fundering, armering, isolering, kloak, dræn og støbning af gulve.

Nikolai Mosegaard Henriksen er ene mand i sit firma, hvor han hyrer under­entreprenører til opgaver, han ikke selv kan klare. For eksempel er BentzenByg ved Daniel Nimb Jensen Trønninge, hans underentreprenør på betonarbejdet.

- Der er støbt 17 grunde, og vi begynder på flere i næste uge. Alle grundene er nok støbt med udgangen af året, fortæller Nikolai Mosegaard Henriksen.

Efter at de tre første boliger er klar til 1. august følger to mere cirka hver 14. dag.

13 af 20 parcelhusgrunde er solgt Nord for rækkehusene ligger en lille vold, og nord for den er der udstykket 20 parcelhusgrunde, hvoraf 13 er solgt. De byggemodnede grunde var klar til overtagelse i efteråret.

- Der er en rimelig fin interesse for grundene. Det er ofte en lang proces at købe en byggegrund. Og trods corona og renteuro er der også solgt grunde inden for seneste par måneder. Vi ser, at der faktisk er mange købere i markedet til både grunde og huse, fortæller Michael H. Jørgensen, ejendomsmægler og indehaver af Home Holbæk, som står for salget af grundene.

Den del ejes stadig af Martin Larsen, som fortæller, at der er gang i byggeri på seks af grundene.

- Huscompagniet har bygget et hus, hvor beboerne er meget tæt på at flytte ind. Og Milton Huse har opført et prøvehus på Maltes Bakke 12, fortæller Martin Larsen.

Der er åbent hus i prøvehuset søndag den 24. maj fra klokken 13 og igen i pinsen, 31. maj og 1. juni.

Ny etape med otte grunde på trapperne - Milton Huse har også reserveret et par grunde i næste etape, som omfatter otte grunde på Humle Bakke. De er klar om en måneds tid, forklarer Martin Larsen.

Der følger fire etaper mere med otte grunde i hver.

Desuden er der ud for Maltesminde plads til 28 rækkehuse. Muligheden for et salg til Morten C. Henriksens selskab er drøftet, men der er ikke underskrevet nogen aftale. I alt bliver der 129 boliger i Vipperød Bakker.