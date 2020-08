Se billedserie Dorte Varde og hendes rekrutterings-stab har allerede skaffet mange i job i Holbæk. Foto: Claus Sørensen.

De får folk til at sænke paraderne

Holbæk - 21. august 2020 kl. 20:30 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tør I være med til at give et menneske en chance? Det er i korte træk essensen i det, det handler om, når folk tjekker ind på »Produktionshotellet« i Holbæk, og der skal sættes ind for at ruste dem til at finde et job.

På 'hotellet' skaffer de i samarbejde med en række lokale virksomheder et meningsfyldt arbejde til arbejdsløse, som er udfordrede af den ene eller anden grund.

Stedet eksisteret i et år, og lige nu tages der hånd om 195 personer.

Dorte Varde er direktør i den socialøkonomiske virksomhed Institut for Serviceudvikling, som driver »Produktionshotellet«, der har til huse i Kontorhuset på hjørnet af Smedelundsgade og Jernbanevej.

En treårig kontarkt med Holbæk Kommune har givet stedet fodfæste, og der er etableret et godt samarbejde med mange lokale aktører.

- Vi har nærmest flere åbninger over for at ansætte, end vi har borgere til, fortæller Dorte Varde: - Vi kan sagtens håndtere flere.

Dorte Varde og hendes stab på seks-syv medarbejdere træner de mennesker, de tager hånd om, i at gøre sig klar til et aktivt arbejdsliv. Træner dem i at begå sig - til et heltids- eller et deltidsjob.

Det lykkes typisk at sluse fem-seks personer ud til et egentligt job hver eneste måned. Og frafaldet totalt set hos dem, der er tjekket ind, er lavt, meget lavt. Under 10 procent.

Det er ofte meget praktisk betonet arbejde, borgerne, der tages hånd om, kommer til at beskæftige sig med. I detail­handelen, på lager, i gartnerier, på restaurationer og i køkkener.

Målet med indsatsen er at skaffe folk i job. Det sker i en tone og på en måde, der har baggrund i, at der i alle lag vises respekt for den enkelte borger. Det understreger Dor­te Varde:

- Min oplevelse er, at de fleste sænker paraderne, når de mærker, at vi interesserer os for dem. Vi tager en snak med dem, også om livet og ikke bare om job.

Ofte har de brug for at træne og lære sociale færdigheder i hverdagen. De har burg for at udtrykke deres ønsker og blive lyttet til, når de fortæller om deres drømme. Har brug for at mærke, at de bliver vist respekt. Det er med til at øge deres selvrespekt.