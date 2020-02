Se billedserie De to tour-projektledere Nanna Sasja Bangsted (th.) og Sofie Bendixen i det lille sekretariat. Med ryggen til er det Gert Olsen, som er ansvarlig for de mange logistiske opgaver i forbindelse med Tour de France. Foto: Mie Neel

De er tour'ens vigtige hjælperyttere

Holbæk - 08. februar 2020

Det er fra et beskedent kontor i kultur- og fritidssekretariatet på det gamle rådhus i Holbæk, at planlægningen af næste års helt store begivenhed, Tour de France, nu for alvor er ved at gå i gang efter, at det tidligere på ugen blev officielt, at cykelløbets anden etape kommer gennem Holbæk Kommune.

I spidsen for arbejdet frem mod lørdag den 3. juli 2021 står to projektledere, Nanna Sasja Bangsted og Sofie Bendixen. Sidstnævnte er også leder af Skvulp.

Selv om de umiddelbart er trukket i førertrøjen for planlægningen, betragter de mere deres rolle de kommende 17 måneder som hjælperyttere. Det er nemlig tanken at få engageret en masse borgere med ideer til arrangementer i forbindelse med tour'ens danske visit.

- Det er vigtigt for os, at begivenheden bliver et fællesskabende projekt. Vi skal finde ud af, hvordan vi får forskellige partnere og frivillige til at støtte op, så vi får det bedst mulige resultat ud af, at Tour de France kommer til Holbæk, siger Sofie Bendixen.

Skal plastres til i gult Der følger en række krav med til Holbæk Kommune, der er såkaldt »parcours«-kommune, som det heder i tour-terminologien. Det er kommuner, som lægger veje til løbet, men som ikke har start- eller målby.

Fakta Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har afsat 1,2 millioner kroner i forbindelse med, at Tour de France-feltet kommer forbi lørdag den 3. juli 2021 på løbets anden etape.

Der er afsat 200.000 kroner i 2020, og én million kroner i 2021.

Kommunen har i kontrakten med den danske tourstart-organisation Grand Départ Copenhagen 2021 forpligtet sig til at bruge mindst 600.000 kroner på markedsføring.

Samtidig skal Holbæk Kommune levere en række ydelser af praktisk karakter, eksempelvis afspærringer. De udgifter skal afholdes af de resterende 400.000 kroner. Det handler blandt andet om krav til vejenes beskaffenhed, afspærring af ruten og terrorsikring, og det er noget af det, man arbejder med i det lille sekretariat.

Men Holbæk Kommune har også forpligtet sig til at bruge mindst 600.000 kroner på lokal markedsføring i tiden op til og på løbsdagen, og det skal ske i samarbejde med alle gode kræfter, lyder det fra projektlederne.

De barsler med infomøder i løbet af foråret, hvor de opfordrer foreninger, lokalområder, virksomheder og borgere, der har ideer til for eksempel underholdning langs ruten eller en udsmykning, der kan gøre sig godt på tv-billederne, der transmitteres til store dele af verden, til at møde op.

- Vi har en ambition om, at kommunen skal være plastret til i gult. Det skal være en folkefest, hvor vi viser, hvad vi kan i Holbæk Kommune, hvis vi går sammen om det. Det giver også folk større lyst til at tage ejerskab, siger Nanna Sasja Bangsted.

Der vil også komme et informationsmøde for folk, der vil stille sig til rådighed som frivillige i nogle timer på løbsdagen. Der skal bruges mellem 200 og 250 personer til blandt andet at stille hegn op og en masse andre praktiske opgaver.

Alle lokalområder Opfordringen går ud til borgerne i alle lokalområder i kommunen, uanset om ruten går gennem deres område.

- Lokalområderne har hver især noget unikt at byde på, og som kan bruges i forbindelse med Tour de France. Vi skal have fat i ildsjælene, der brænder for et eller andet, siger Sofie Bendixen.

De to projektledere nævner som eksempel, at det kunne være en flot kulisse med Holbæks mange træskibe, når cykelrytterne ankommer til kommunen via Munkholmbroen. Eller hvis nogle kunsthold fra dag- og aftenhøjskoler vil være med til at lave udsmykning.

Lover info om vejlukninger Kommunen lover i øvrigt, at der vil komme grundig orientering om løbets konsekvenser for trafikken og de berørte naboer, når vi kommer tættere på den 3. juli 2021.

