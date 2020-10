De er nomineret til to priser

Nomineret til erhvervsprisen er Chic Antique, Holbæk, Schoeller Plast Entreprise A/S, Nr. Jernløse, og Galaxe A/S, Holbæk.

Kriterierne for de to priser

Iværksætterprisen uddeles til en iværksætter, der har drevet den pågældende virksomhed i maksimalt tre år. Blandt kriterierne er, at den pågældende skal have vist evne til at føre sin idé ud i virkeligheden gennem initiativ, innovation og et personligt drive ud over det sædvanlige.