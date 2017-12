Se billedserie Skvulps nye bestyrelse, som i øjeblikket arbejder på at rekruttere yderligere bestyrelsesmedlemmer fra lokalsamfundene. Fra venstre ses: Peter Madsen, Sjællandske Medier, Henrik Nielsen, Restaurant Suri, Jan Løve Sparekassen, Sjælland-Fyn, Kasper Lomholdt, Sidesporet, og Sofie Bendixen, Ung Holbæk. Privatfoto.

De efterlyse lokale medvirkende

Holbæk - 23. december 2017

Der er konstitueret en ny bestyrelse for Skvulp, som allerede er i gang med planlægningen af næste års Skvulp festival.

Skvulps bestyrelsesformand, Steen Marslew, har af arbejdsmæssige årsager valgt at trække sig fra bestyrelsen. Derudover har et par af de øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt at takke af. Der er derfor konstitueret en ny bestyrelse for Skvulp 2018, som består af Kasper Lomholdt, Sidesporet, Henrik Nielsen, Restaurant Suri, Sofie Bendixen, Ung Holbæk, Peter Madsen, Sjællandske Medier og Jan Løve Sparekassen Sjælland-Fyn.

- Vi har haft travlt med at komme i gang med planlægningen af næste års Skvulp Festival og har derfor valgt at gå i gang med fem bestyrelsesmedlemmer. En af vores første og fornemste opgaver bliver at rekruttere yderligere bestyrelsesmedlemmer fra Holbæks mange lokalsamfund. Det er lykkedes at lave en god samarbejdsaftale med Holbæk Kommune om afviklingen af årets festival. Kommunen har i samarbejde med Skvulps bestyrelse valgt at halvere tilskuddet til havnefestivalen, og det er helt i orden, når vi ser på den kommunale økonomi, siger den nye bestyrelsesformand Jan Løve.

For at få lidt mere for pengene ligger det i kortene, at Skvulp i år satser på eksempelvis mere musik fra lokale kræfter.

- Sidste år var udgiften til de musikalske indslag temmelig omfattende. Men igen i år vil vi naturligvis sigte på stærke musikalske navne og kendte kunstnere, og samtidig håber vi, at lokale musikanter i alle afskygninger vil levere musikalske oplevelser. Det kan være fra musikskolemiljøerne på privatskolerne i Tølløse, Holbæk Kulturskole, private musikskoler og alt der imellem, forklarer Jan Løve og slutter:

- Skvulp er en kærlighedserklæring til fællesskabet, hvor vi fester og hygger os sammen i pinsedagene. Sidste år fandt omkring 25.000 vej til havnen, og vi satser på at gentage successen i år med indslag fra både land og by.