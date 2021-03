De blå pizzabude er tilbage - nu på elcykler

- Vi er glade for at være tilbage i Holbæk og håber, borgerne vil tage godt imod os. Alle er velkomne til at kigge ind og se, hvad vi kan byde på, siger kædens administrerende direktør i Danmark, Kellie Taylor.

Faisal Siddiqui er bestyrer i Domino's i den tidligere musikforretning Gaya i Smedelundsgade, hvor der stadig er ledige stillinger.