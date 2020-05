Se billedserie Hanne Vang fra Neye i Holæbk fortæller om forårets og sommerens taskemode. Foto Jesper Jensen.

De bedste modetrends fra 90'erne

Holbæk - 28. maj 2020

HI 90'erne hed den en bæltetaske og blev båret om maven af alt fra amerikanske far-typer på ferie til moderne fitnesspiger. Nu er den, som det vil være de fleste bekendt, tilbage i modebilledet i et nyt snit. Bumbag er navnet på bæltetasken version 2.0. Den bæres over skulderen og er ultratrendy.

Hos Neye på hjørnet af Ahlgade og Nygade er bumbags meget populære blandt kunderne. Butiksbestyrer Hanne Vang fortæller:

- 90'ernes store hit har længe været en del af modebilledet, og den er bestemt kommet for at blive. Bumbag'en bæres af både mænd og kvinder, og de fleste foretrækker den i klassiske farver, men der er også nogle, som går efter en bumbag i en af pastelfarverne, som er på mode nu. Tasken er trendy, sporty og funktionel med rigelig plads til pung, nøgler, mobil og andre småting, siger Hanne Vang.

Med en bumbag har man hænderne frie. Det har man også med den såkaldte cross body taske, som egentlig er det, vi, ifølge Hanne Vang, tidligere kaldte for en skuldertaske.

Cross-body-trenden har ligesom bumbag'en sine rødder i 90'erne, og de udviskede grænser mellem herre- og damemode. Rapperne var de første, som bar dem, men cross-body'en er i dag en af de foretrukne taskemodeller til alle aldre.

Når man kigger sig rundt i Neye i Holbæk er det tydeligt, at de feminine pastelfarver også har fundet vej til taskemoden.

- Lige nu er det rigtig in med pastelfarver som mint, lys gul, fersken og lyslilla. Og trenden er, at jo flere farver man blander, jo mere moderne er man, forklarer Hanne Vang og fortsætter: - Det er heller ikke længere sådan, at tasken skal passe til tøjet, den må tværtimod gerne skeje lidt ud. Man kan friske et lidt trist sæt tøj op med den helt rigtige taske.

Neye i Holbæk får varer hjem tre gange om ugen, og har kunder fra det meste af Sjælland. Det hænder også, at de unge modebevidste piger fra København kommer forbi og køber en 'gammeldags' dametaske til at have over armen. - Det er den nye retrostil, som passer perfekt til deres tøjvalg, slutter Hanne Vang.