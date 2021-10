De arbejder med tunge sociale sager

Se billedserie Lars Mogensen og Malene Hvid er blevet selvstændige efter flere år i familieafdelingen hos ConCura. Her ses de i det lokale, hvor legetøjet vidner om, at det er her, der er samvær mellem de mindste børn og deres forældre. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Holbæk - 21. oktober 2021 kl. 19:57 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Den nye virksomhed i Holbæk med navnet Socialkonsulenterne Mogensen & Hvid I/S er kun få uger gammel. Men de to indehavere har en snes års erfaring fra branchen.

Det handler ikke mindst om sager med anbringelse af børn uden for hjemmet.

Lars Mogensen og Malene Hvid blev selvstændige den 15. september efter at have været ansat hos Fonden ConCura, der har hovedadresse i Tv. Merløse ved Holbæk. De seneste par år har de dog haft arbejdsadresse på Rådhusvej 4, 1. sal, i Holbæk. Det er også her, de fortsætter i det nye regi.

Deres nu tidligere arbejdsgiver, ConCura, tilbød dem at overtage de fleste af aktiviteterne i familieafdelingen. ConCura har en række aktiviteter inden for det socialpædagogiske område med ydelser målrettet børn, unge og deres familier.

- Familieafdelingen hos ConCura var en lille enhed, og den forholdsvis nye ledelse ville i andre retninger. Det er en lykkelig skilsmisse, hvor der er sket en virksomhedsoverdragelse. Vi har stadig et samarbejde, fortæller Malene Hvid og Lars Mogensen.

De har de seneste år været de gennemgående personer i familieafdelingen, og de havde talt om måske at blive selvstændige.

- Men hvis vi gik selv, ville vi være bundet af, at vi ikke kunne tage sager med os. Så da vi fik tilbuddet om en virksomhedsoverdragelse, sagde vi ja, beretter de to indehavere.

Årtiers erfaring Alle de igangværende sager er fulgt med, og der er også kommet en håndfuld nye til. Der har desuden været nok at se til med etableringen af det nye firma med en del administrative opgaver.

Der kan trækkes på syv års erfaring som selvstændig, som Malene Hvid har fra årene før ConCura. Som selvstændig arbejdede hun med pleje og aflastning for børn samt akutsager. Malene Hvid blev uddannet socialpædagog i 2000 og har tidligere arbejdet på blandt andet opholdssteder og specialskoler.

Lars Mogensen er uddannet pædagog i 2001, hvor han valgte speciale inden for det socialpædagogiske. Lars Mogensen har blandt andet arbejdet 10 år på Skolehjemmet Undløse og et lille års tid i en specialklasse på Østre Skole i Holbæk. Derefter var han i en periode ekstern konsulent hos ConCura før fastansættelsen.

To lokaler til samvær I lejemålet på førstesalen på Rådhusvej 4 er der plads til, at forældrene kan have samvær med de børn, som kommunerne har besluttet at anbringe uden for hjemmet. Der kan være tale om overvåget samvær eller støttet samvær.

- Vi ser lidt bagsiden af Danmark, som mange ikke har indblik i, og som nogle ikke tror eksisterer. Det er socialt tunge sager at arbejde med. Det er udsatte familier, og det er ikke for sjov, at forældrene har fået deres børn anbragt uden for hjemmet. Vores mål er, at forældrene og børnene får et godt samvær. Og selv om det er tunge og svære situationer, går forældrene som regel positivt ind til samværet, fordi de ser det som noget positivt, at de kan møde deres børn, fortæller Malene Hvid og Lars Mogensen.

Det kan også nogle gange hjælpe på situationen, at forældrene ikke ser de to som en del af kommunen. Det er dog stadig socialkonsulenternes opgave at videregive dokumentation til kommunen om forholdene.

Der er to lokaler til samværet. Et, hvor der er legetøj til de mindste, og et andet med noget for de ældre børn. De ældste er op til 15-16 år. Samværene kan vare lige fra tre kvarter og op til fem timer. Desuden er der på adressen et stort mødelokale, et lille møderum samt kontor og køkken.

Over hele landet Socialkonsulenterne Mogensen & Hvid samarbejder med rundt regnet 25 kommuner, der er spredt over hele landet, lige fra Bornholm til Nordjylland.

Børnene er primært anbragt forskellige steder i Nordvestsjælland.

En stor del af socialkonsulenternes arbejder drejer sig om samværssager.

Men der er også for eksempel familiebehandling, der er trinnet før anbringelse, og paragraf 54-sager med en støtteperson, der skal vejlede forældrene til at blive bedre forældre.

Der kommer også henvendelser fra private om børn med angst, og her anvendes terapiformen Cool Kids.

Både Lars Mogensen og Malene Hvid er aktuelt i gang med et tre måneders modul inden for diplomuddannelsen, hvor det handler om metoder i volds- og kriseramte familier.