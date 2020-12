Danske Kvinders Beredskab

Det trak sammen til krig, og foreningens medlemmer skulle deltage aktivt i luftbeskyttelsen, hvis det kom dertil, samt ikke mindst stå til rådighed for myndighederne, hvis der var brug for hjælp til forplejning, sygepleje, socialt arbejde og børnepasning.

I august 1940 stiftede man en lokal afdeling af DKB i Jyderup, der straks fik mange medlemmer - allerede i september havde 64 lokale kvinder meldt sig. Det var et uniformeret korps, der holdt kurser og øvelser, så man kunne træde til med kort varsel.

Der blev også holdt øvelse på Dyrskuepladsen den 19. april 1945. Men det var egentlig først efter befrielsen, man fik brug for de tillærte færdigheder. Da sørgede DKB'erne i Jyderup i et par uger for forplejning til 30-80 lokale frihedskæmpere, der daglig blev bespist på Sølyst.