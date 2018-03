Til sommer inviterer Holbæk Kommune til fællessang i Strandparken, som før har været rammen for gode musikoplevelser. Der er øremærket 150.000 kroner til arrangementet, hvor 75.000 er sponsoreret af lokale erhvervsdrivende. Foto: Joe Kniesek Foto: Joe Kniesek

Dansk popgruppe giver koncert: Fællessang for 150.000

Holbæk - 22. marts 2018 kl. 16:21 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Holbæk Kommune er det lykkedes at finde 150.000 kroner til et stort arrangement med fællessang. Den danske popgruppe Folkeklubben, hvis seneste album blev kåret som årets danske udgivelse af musikmagasinet Gaffa, kommer nemlig og spiller.

Og pengene, de er givet godt ud, hvis man spørger formand for kultur- og fritidsudvalget, Ole Hansen (S).

- Der opstår et helt særligt fællesskab, når man synger sammen, lyder det fra udvalgsformanden i en pressemeddelse.

Til arrangementet vil der både blive spillet Folkeklubbens egne sange, ligesom gæsterne kan synge med på sange fra blandt andet Højskolesangbogen.

Lokalt støttet Selv har Holbæk Kommunes udvalg fundet 75.000 kroner til arrangementet, mens det lokale erhvervsliv har gjort det muligt ved at lægge tilsvarende i den samlede pulje.

- Deres sponsorater er afgørende for, at vi kan sætte disse store arrangementer i søen og derved styrke fællesskabet og skabe liv og udvikling her i området, siger Ole Hansen.

Kultur- og fritidsudvalget besluttede således på et møde onsdag aften at øremærke de 75.000 kroner til det, der bliver en sommeraften med fællessang.

De resterende 75.000 kroner kommer fra Sparekassen Sjælland-Fyn, Hotel Strandparken og Jehl ApS Ejendomme, som hver støtter projektet med 25.000 kroner.

»Et godt initiativ« En af forklaringerne på det store budget er, at arrangementet vil være gratis for alle at deltage i. Og det er en rigtig god idé, hvis man spørger en af de lokale erhvervsdrivende, der har valgt at støtte projektet.

- Det er et godt initiativ. For kulturelle begivenheder, der samler folk, er altid spændende, forklarer Jess Jehl, der ejer Jehl ApS Ejendomme.

Tidligere har Strandparken i Holbæk været rammen for koncerter med blandt andet Copenhagen Phil og balletopvisning med Den Kongelige Ballet. Arrangementer, der har fået flere tusinde gæster til at møde op på den store plæne med et tæppe under armen.

Derfor tror og håber formanden for kultur- og fritidsudvalget, at arrangementet til sommer vil blive en stor succes.

- Hvis bare vejret er på vores side, er jeg sikker på, at det igen bliver en succes, understreger Ole Hansen (S) i pressemeddelelsen og peger på, at Strandparkens rammer er gode til store kulturelle arrangementer.

Publikum vil i løbet af aftenen også kunne høre historier og anekdoter bag sangene af konferencier Per Krøis Kjærsgaard, forstander på Osted Fri- og Efterskole samt tekstforfatter, komponist og foredragsholder.

Holbæk Kulturskole vil stå for at planlægge og afvikle arrangementet, som foregår den 13. juni.