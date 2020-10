Se billedserie De amerikanske filmstudier holder de store mainstreamfilm, branchen har så hårdt brug for, tilbage.Til gengæld har den danske film »Druk« vist sig at være en publikum-magnet. PR-foto Henrik Ohsten. Foto: Henrik Ohsten

Dansk film får folk i biogafen

Holbæk - 15. oktober 2020 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

I sidste uge blev det offentliggjort, at premieren på den længe ventede James Bond film nu udskydes for anden gang. Filmen skulle oprindelig have haft premiere i april måned i år, men da corona-virussen rullede hen over verden, besluttede MGM at skubbe premieren til den 12. november. Nu har man så udsat premieren til den 2. april 2021 - et år efter den oprindelige dato.

Skuffelsen er mærkbar hos biografdirektør i Kulturbiografen, Jesper Nielsen:

- Den sidste James Bond film solgte en million billetter herhjemme, så vi havde store forventninger til »No Time to die«, der skulle vende skuden for biograferne herhjemme. Til sidst havde alle i branchen dog på fornemmelsen, at premieren ville blive skubbet igen. Det var bare et spørgsmål om, hvornår vi ville få det at vide, lyder det resigneret fra Jesper Nielsen, der gennem de seneste måneder har set en lang række blockbuster-film blive udskudt eller lagt ud på de store streamingtjenester.

Jesper Nielsen fortæller, at corona-epidemien har ramt den danske biografbranche hårdt med et samlet omsætningstab i størrelsesordenen 100-200 mio. kroner.

Han vil nødigt sætte et præcist tal, men vurderer, at omsætningen i Kulturbiografen - både billetsalg og kiosksalg - er faldet med 50 procent efter corona-udbruddet.

I branchen sætter man nu sin lid til de fem store danske film, som får lov at runde året af. Den første i rækken, »Druk«, havde premiere den 29. september, og billetsalget er gået over al forventning. I Kulturbiografen var der i sidste uge solgt mere end 3.500 billetter til filmen.

- Der er stadig lang vej igen til noget, der ligner omsætningen sidste år på samme tidspunkt, men med »Druk« er der kommet det ryk, vi troede »Tenet« ville give i august måned. Heldigvis har vi jo fire sale, så vi kan få fordelt publikum. Vi har samtidig valgt at geare op med tre-fire forestillinger dagligt. Det gælder om at gribe markedet, når det er der, og sikre sig, at der ikke er nogen, som går forgæves, slutter Jesper Nielsen.

Frem til årsskiftet er der premiere på i alt fem danske spillefilm. De er foruden Druk, der havde premiere den 29. september, Madklubben (22. oktober), Erna i krig (29. oktober), Lille sommerfugl (3. december) og Retfærdighedens ryttere (25. december).