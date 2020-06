Dansk Byggeri sender Holbæk nedad på listen

Listen af kriterier er lang. Dansk Byggeri lægger blandt andet vægt på, at byggesager behandles hurtigt, og at byggesagsgebyrerne er så små som muligt - eller helt afskaffes. På dette område scorer Holbæk ikke specielt godt.

- Som de fleste husker, gennemførte vi for år tilbage nogle store besparelser i Holbæk Kommune. I den forbindelse genindførte vi også dækningsafgiften og indførte et byggesagsgebyr. I en undersøgelse af Dansk Byggeri er det derfor ikke så underligt, at de parametre tæller særligt tungt og derfor giver os en dårligere placering. Men beslutninger blev truffet i en svær økonomisk situation for kommunen, hvor alle serviceområder i øvrigt måtte holde for, forklarer hun.