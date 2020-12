Danmarks-tour skydes i gang

Musik. Klapsalver. Mulighed for at være der og nyde både musik og samvær. Hvem ser ikke frem til det i en målestok, der siger 'normalitet'. Og mon da ikke, at der er udsigt til det i løbet af det år, der snart tages hul på.

Holbæk bliver centrum for en af de store musikbegivenheder, og tirsdag den 28. september næste år bliver en dag, hvor der skrues op for musikken i Holbæk.

- Det bliver første gang, så mange fantastiske musikere står på samme store scene her i Holbæk. Vi er rigtig stolte af at kunne præsentere en koncert af den kaliber. Det er et stort setup, som kun er muligt, fordi vi har sportsbyen, siger Carsten Damgaard, direktør i Holbæk Sportsby. Og han tilføjer, at han glæder sig til igen at opleve en live koncert og synge med på »Sådan nogen som os...«.