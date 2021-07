Danmark rundt starter i Zoo

- Corona-pandemien har forhindret en tur til Paris med så mange mennesker - til gengæld har vi fået en chance for at fejre vores 20-års jubilæum på hjemmebane og derved give de børn og familier, vi kører for, mulighed for at komme lidt tættere på projektet. Samtidig er der jo fantastisk mange smukke steder i Danmark, som mange af vores ryttere aldrig har besøgt, så jeg er overbevist om, at vi får en fantastisk tur, siger landechef for Team Rynkeby Danmark Jesper Bjerg.