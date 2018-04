Dagtilbuddene i Holbæk Kommune har været rigtig gode til at spare penge op. De penge får de formentlig lov til at beholde. Pengene skal blandt andet bruges til planlagte investeringer. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Dagtilbud må beholde opsparing

Holbæk - 10. april 2018 kl. 14:37 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens folkeskolerne i Holbæk Kommune gang på gang har overskredet deres budgetter, har daginstitutionerne haft så godt styr på økonomien, at de har haft mulighed for at lægge penge til side. Og de penge, der er sparet op, ser ud til at skulle blive på området.

Udvalget for Børn og skole har på et ekstraordinært møde mandag behandlet en sag om såkaldte overførsler på børneområdet. I den forbindelse valgte et samlet udvalg at indstille til kommunalbestyrelsen, at dagtilbuddene får lov at beholde de opsparede midler. Der var ellers fra administrationens side lagt op til, at overskuddet skulle bruges til at dække skolernes underskud.

Ifølge Sine Agerholm (LL), som er formand for udvalget for Børn og skole, er der flere årsager til, at udvalget ønsker, at overskuddet bliver på småbørnsområdet.

- I efteråret besluttede det gamle byråd at give en budgetgaranti til dagtilbuddene. Hvis man læser sagen, kan man se, at det er præciseret, at man ikke kan reducere budgettet i løbet af året, når først budgettet er meldt ud. Det gælder også overførsler, siger Sine Agerholm.

- Det andet væsentlige argument er, at udvalget har fået forelagt, hvad det er, man har lagt penge til side til i dagtilbuddene. Og meget af det er i virkeligheden nogle nødvendige investeringer, som ligger tilbage fra 2016. Men man har vist mådehold, fordi man har villet hjælpe til med kommunens anstrengte økonomi. Så har man udsat nogle investeringer, og det skal man ikke straffes for, mener vi, forklarer hun.

Mens der på småbørnsområdet altså kan overføres et overskud, vil de fire folkeskoler tilsammen overføre et merforbrug på omkring ni millioner kroner fra 2017 til 2018.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt tirsdag.