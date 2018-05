Der sættes gang i et planarbejde, så Lidl vil kunne udvide butikken på Tåstrup Møllevej med cirka 220 kvadratmeter. Foto: Foto: Per Jensen

Dagligvarebutik vil udvide

Holbæk - 04. maj 2018 kl. 13:31 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lidl vil gerne kunne udvide butikken i Holbæk med cirka 220 kvadratmeter. Med udvidelsen ønsker Lidl at gøre butikken mere tidssvarende og fremtidssikret, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Det er ikke muligt at udvide under de nuværende forhold, hvor butikken ligger i et lokalcenter. Her er den maksimalt tilladte størrelse på en dagligvarebutik ifølge planloven 1200 kvadratmeter.

Inden for lokalcenterområdet ligger også Fakta med en butik på 1018 kvadratmeter, så de to butikkers samlede areal overskrider dermed også den tilladte samlede ramme på 2000 kvadratmeter for butikker i lokalcentre.

Disse overskridelser skal der nu rådes bod på ved at ændre området til et bydelscenter, hvilket altså også vil give Lidl mulighed for at udvide butikken.

Økonomiudvalget besluttede i onsdags at sætte gang i arbejdet med lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen, der vil ændre området til et bydelscenter. Udvalget fulgte dermed indstillingen fra klima- og miljøudvalget, der i sidste uge indstillede, at arbejdet sættes i gang i indeværende kvartal.

I begge udvalg gik Karen Thestrup Clausen (EL) dog imod, at arbejdet med planerne igangsættes. Hendes begrundelse var, at det kan være med til at skabe flere tomme butikker.

I forbindelse med beslutningen om at sætte gang i arbejdet eller ej er der af Niras udarbejdet en analyse af dagligvarehandlen i Holbæk, hvis der tillades et bydelscenter på Tåstrup Møllevej.

Med en udvidelse af Lidl forventes en vækst i omsætningen i Holbæk syd (med Lidl) på fire procent. Derimod ventes der et fald i omsætningen på én procent i Holbæk bymidte og ni procent i den øvrige del af Holbæk.

Analysens baggrundstabeller viser, at der i allerede i 2023 vil være nået en handelsbalance, som den kendes i dag. Effekten af en udvidelse vil altså være kortvarig, hedder det i analysen.