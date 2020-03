Udbredelsen af coronavirus covid-19 sætter en stopper for dagcentrene i Holbæk Kommune. Det gælder blandt andet på Samsøvej i Holbæk. I stedet vil de visiterede brugere få ekstra hjemmehjælp. Foto: Mie Neel

Dagcentre, cafeer og sundhedscenter lukkes ned

Holbæk - 12. marts 2020 kl. 18:00 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mandag og ind ti lvidere 14 dage frem lukker Holbæks dagcentre, sundhedscentret og cafeerne på de aktive centre. Det samme gør dagtilbud, beskyttet værksted og væresteder for borgere med psykiske og fysiske handikap. Forskellige tiltag vil sikre, de meget sårbare og udsatte ældre, handikappede og syge får den nødvendige hjælp og støtte.

- Vi reagerer på myndighedernes udmeldinger i forbindelse med coronavirus og bruger de næste par dage til stille og roligt at lukke ned, informere og forklare. Vi skal finde ud af, hvad den enkelte har brug for, organisere ekstra besøg af hjemmeplejen og sikre, alle får mad og drikke, forklarer Charlotte Larsen, leder af hjemmepleje og plejecentre.

Personale omplaceres Der er en dialog med Det Danske Madhus, som leverer mad til borgere i eget hjem. Det skal afklare, om Madhuset kan levere mad til de borgere, der er visiteret til cafeer og dagcentre, som får maden fra centralkøkkenet på Stenhusbakken i Holbæk.

Når der er mindre at lave i centralkøkkenet, bliver der ledige hænder. Dem forventer Charlotte Larsen at få brug for andre steder for eksempel til hjælp med frokosten på plejecentrene.

Der bliver også flere medarbejdere frie, når enheder lukker ned. Også her forventer hun, at personale omplaceres.

Det kan være fra dag- til plejecentre og Stenhusbakken med kommunens midlertidige pladser blandt andet til patienter, der udskrives fra sygehus til færdigbehandling i kommunen.

- Vi har nu fået ekstra 15 senge, som placeres på Stenhusbakken. Vi forsøger også, om vi kan fremrykke nogle til egen bolig og plejebolig, oplyser Charlotte Larsen.

Fakta om lukninger

Dagcentrene lukkes på Elmelunden i Jyderup, Kastaniely i Svinninge, Samsøvej i Holbæk og Tysingehave i Tølløse.

Cafeer lukkes i A-Huset Tølløse, Byparken Svinninge, Elisabeth Centret Holbæk, Elmelunden Jyderup, Lersøcentret Vipperød, Mårsø Områdecenter, Rosenvænget Mørkøv, Stenhusbakken Holbæk, Tuse Ældrecenter, Åvang Regstrup.

Alle 13 aktivitetscentre for ældre og Toppen for borgere med hukommelsesproblemer lukkes.

Det Beskyttede beskæftigelsestilbud og dagtilbud Solgården, Holbæk, dagtilbud Søbækhave, Jyderup. og værestederne Kulturkasernen, Holbæk og Banehuset, Jyderup, lukkes. Men udvikler det sig med mange syge og indlæggelser, flere udskrevne patienter og deraf følgende pres på midlertidige pladser, kan det blive nødvendigt at indrette to-sengsstuer på Stenhusbakken.

Muligt at skærm-træne Lukning af sundhedscentret vil kræve en anderledes indsats for de borgere, hvor træning ikke kan udskydes.

Nogle kan trænes via skærm, mens andre har brug for hjælp fra en fysioterapeut i eget hjem. Enkelte har brug for særlige maskiner på Sundhedscentret. Der vil så kun være en borger og en terapeut til stede.

Nypensionerede i spil Her og nu er kun få medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet sendt hjem af hensyn til smittefare, ligesom der ikke er markant mere sygdom. Men situationer ændres hurtigt. Spidser det til, kan der blive tale om at inddrage ferie og fridage, og bede folk om at tage eksta vagter og timer.

- Vi er i dialog med nypensionerede for at høre, om de kan hjælpe. Vi hører også, om timelønnede afløsere kan tage ekstra arbejde. Mange er sygeplejestuderende, der ikke skal møde ind på uddannelsesinstitutioner, og vi taler med Sygepleje- og Sosu-skolen, om vi kan trække på hjemsendte fra andre arbejdspladser, siger Charlotte Larsen.

Besøgs-restriktioner For at forebygge smitte af medarbejdere og borgere, er der indført restriktioner for besøg på kommunens plejecentre og bosteder. Et stopskilt skal forebygge, at folk går ind uden først at have talt med personalet.

På Kastaniely i Svinninge, der drives af Forenede Care, er man gået skridtet videre med et besøgsforbud, forklarer teamleder Nete Larsen. Der er også kun fast personale til stede, og her og på andre centre er frivillige sendt hjem.

- Vi forbyder ikke pårørende adgang. Der er tilfælde, hvor besøg er berettiget som en døende pårørende eller en dement med behov for en ægtefælles besøg. Men det kan ændres, vi har daglige ledelsesmøder for hurtigt at kunne skrue op og ned på foranstaltninger, understreger Charlotte Larsen.