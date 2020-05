Ternen var i sidste uge en tur på Holbæk Skibsværft for at få en overhaling. De nuværende ejere klarede selv det meste arbejde. Her ses Astrid Friis sammen med sønnen Markus. Foto: Palle Mogensen

Da Ternen gik til bunds i 1957

Holbæk - 06. maj 2020 Af Palle Mogensen

Det er ikke lige til at se det, når man kigger på kutteren Ternen. Men den gemmer på en dramatisk historie.

I dag bor Astrid Riis, Kim Kristensen og de to børn, Markus og Silas, på skibet, der fungerer som deres hjem.

De købte skibet for tre år siden af Martin Decker, som havde brugt megen tid og penge på at sætte skibet i stand.

I sidste uge var Ternen på bedding på Holbæk Skibsværft, fordi bunden af skibet skulle have en tiltrængt overhaling.

- Det er nok syv år siden, at skibet sidst har været oppe af vandet. Så der sidder mange aflejringer på bunden. Især fordi skibet ikke sejler, men ligger stille, fortæller Astrid Riis.

En kold januardag Familien stod selv for det meste af overhalingen, mens værftets folk tog sig af blandt andet tjærearbejdet.

Den dramatiske historie om Ternen, der dengang fungerede som orlogskutter, tog sin begyndelse den 24. januar 1957.

Skibet stævnede ud fra Nuuk for at sejle sydover i et vejr, der bød på vind i kulingstyrke og en temperatur på 18 minusgrader.

Dagen efter ved 18.30-tiden modtog Grønlands Kommando et signal fra Ternen om, at skibet havde søgt læ i naturhavnen ved Ravns Storø.

Det blev det sidste, man hørte fra skibet. Fem dage senere blev det fundet på bunden af naturhavnen med kun det øverste af formasten stikkende op af det cirka 12 meter dybe vand.

Der var ingen spor efter besætningen på land, og ved en nærmere undersøgelse af Ternen blev tre besætningsmedlemmer fundet inde i skibet, mens yderligere to lå på havbunden cirka 100 meter væk. De tre sidste blev aldrig fundet.

Var gået stærkt Besætningen havde ikke gjort nogle forsøg på at sætte en redningsbåd i vandet, så meget tydede på, at forliset var sket både pludseligt og uventet.

Da der ikke var nogle overlevende ved forliset, har man af gode grunde ikke kunnet opklare, hvad der skete. Men man har en god teori om det.

På grund af den kraftige blæst og det kolde vejr blev Ternen overiset i fortrinsvis den ene side. Det betød, at vægtfordelingen blev skæv. Så da skibet pludselig måtte dreje hårdt til bagbord - formentlig for at undgå et rev eller et skær - væltede det om på siden og sank på få minutter.

Det iskolde vand gjorde, at ingen fra besætningen overlevede.

I 2001 blev der opsat en stenvarde til minde om de otte omkomne, og den kan den dag i dag ses på Ravns Storø.

Blev til passagerskib Syv måneder efter, at Ternen sank, blev skibet hævet. Det blev dog aldrig et flådeskib igen, men blev i stedet bygget om til et passagerskib og sejlede under nyt navn. Siden har det haft mange forskellige ejere og funktioner, og i dag er det så Astrid Riis og Kim Kristensen, der holder liv i skibet.

De kender godt til skibets dramatiske historie og bliver indimellem mindet om den.

- Der kommer stadigvæk slægtninge til de omkomne forbi for at se Ternen. Det er jo på en måde den eneste gravsten, de har, fortæller Astrid Riis.