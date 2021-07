Se billedserie Fredningsnævnet har nu to år til at afgøre, om Tempelkrogen Nor skal fredes. Foto: Agner Ahm

Send til din ven. X Artiklen: DN har trykket på fredningsknappen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DN har trykket på fredningsknappen

Holbæk - 08. juli 2021 kl. 17:02 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Der kan gå flere år, før der kommer en afgørelse. Men nu er Fredningsnævnet for Vestsjælland officielt i gang med at behandle et ønske om fredning af naturområdet Tempelkrogen Nor, der ligger mellem motorvejen og bunden af Isefjorden nær Ågerup.

Egentlig var der lagt op til, at Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune skulle rejse fredningssagen sammen.

Men en henvendelse i 11. time fra to Vipperødborgere fik i maj politikerne til at sætte sagen på pause.

I juni besluttede et stort flertal, at kommunen frafaldt at være medstiller af forslaget.

Nogen kovending var der dog ikke tale om.

Efter at sagen blev sat på pause i maj, havde Danmarks Naturfredningsforening meddelt, at den hellere ville rejse sagen selv end vente i længere tid på, at Holbæk Kommune fik besluttet sig endeligt.

Kan hoppe på igen Fakta er i hvert fald, at det nu er Danmarks Naturfredningsforening alene, som har rejst sagen i Fredningsnævnet.

- Men Holbæk Kommune kan stadig blive medrejser af sagen, når eller hvis de ønsker det. Vi vil stadig gerne have Holbæk Kommune med - og for den sags skyld også Lejre Kommune. Under alle omstændigheder er det de berørte kommuner der skal lave den plejeplan, som en fredning vil kræve, forklarer Birgitte Bang Ingrisch, som er fredningsleder hos Danmarks Naturfredningsforening i København.

Fælles projekt Uanset hvad Holbæk Kommune gør, har kommunen allerede en stor aktie i den udformning, som sagen har fået.

- Vi har jo forberedt sagen i tæt samarbejde med kommunen. Alle Holbæks ønsker er taget med. Så på den måde er det sådan set et fælles projekt, selv om det kun er os, som er underskrivere, bemærker Birgitte Bang Ingrisch.

I hvert fald er fredningssagen nu rejst, og forude venter et langt forløb.

Borgermøde Noget af det første, som vil ske - formentlig om et par måneder - bliver, at Fredningsnævnet indkalder til et offentligt møde, hvor alle med interesse i sagen kan møde op og sige deres mening.

Derefter starter Fredningsnævnets egentlige behandling af sagen, som kan vare op til to år.

Ender nævnet med et ja til fredning, kan man klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Også her er metoden at holde møde og lytte til alle parter.

Hvis nævnet også siger god for en fredning, er sagen endeligt afgjort.

At Danmarks Naturfredningsforening har en god sag, er Birgitte Bang In­grisch ikke i tvivl om.

- To år efter at det nye vådområde blev skabt, er der registreret over 180 fuglearter. Det vidner om, at naturen har taget området til sig. Og hvis man mener det alvorligt, at vi skal øge biodiversiteten - have flere arter i naturen - er Tempelkrogen en lille, men vigtigt brik, siger DN's fredningsleder.