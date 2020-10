DN slækker ikke på tempoet i arbejdet med et fredningsforslag for Tempelkrogen Nord, sådan som det blev foreslået i aftes.

DN afviser at udskyde fredningssag

Ved et informations- og dialogmøde i aftes blev det fra flere sider foreslået, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Holbæk Kommune venter et års tid med at gå videre med fredningsforslaget (inklusive et jagtforbud) for Tempelkrogen Nord ved Ågerup.