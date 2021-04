DM i gadefodbold for hjemløse

Når politikerne i Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune mødes den 7. april, skal de blandt andet drøfte muligheden for at få DM i gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte til Holbæk i oktober.

Det er organisationen Ombold, som har henvendt sig til kommunen og spurgt, om Holbæk vil være interesseret i at være vært for det årlige mesterskab, som er planlagt til at blive afviklet i dagene 1. og 2. oktober.