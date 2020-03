Billedet er fra en tidligere udgave af det traditionsrige Holbæk Open, der er et af to store petanque-arrangementer i Holbæk i år. Det andet er DM i Holbæk Sportsby. Foto: Jørgen Juul

DM-forberedelser er på stand-by

Hurtig afklaring

- Vi er i kontakt med Dansk Petanque Forbund. I forbundet har man aflyst forskellige arrangementer og turneringer frem til en gang i april, men altså ikke så langt som til DM i Holbæk i begyndelsen af juli. Vi skal rimeligt hurtigt have en afklaring, for der er mange ting, der skal være på plads med så stort et arrangement, som DM er. Hvad med hoteller, camping-areal og mad, for eksempel? Der skal laves en masser baner på Sportsbyens parkeringsplads, hvis der skal spilles DM. Der er usikkerhed overalt i øjeblikket. Ingen ved, hvordan situationerne er i juni og juli, siger Glenn Bernstein.