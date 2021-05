D-A-D bragte tennishallen på kogepunktet

Selv om de måske nok havde foretrukket en almindelig koncert uden siddepladser, så var det helt klar på konceptet med en siddende koncert. Det har de i øvrigt prøvet for nogle år siden med Metallica i Royal Arena. De tre glædede sig til koncerten i Holbæk, og mon ikke godt, det kan konkluderes, at de ikke blev skuffede, selv om vi ikke talte med dem efter koncerten.

De velkendte numre var med

Publikum blev naturligvis ikke snydt for nogle af de bedst kendt numre som »Bad Craziness« og »Between You & Me«, ligesom »Sleeping My Day Away« var med til at sætte et effektfuldt punktum for koncerten.