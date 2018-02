Se billedserie Med 250.000 kroner fra Vejdirektoratet får den lokale cykelturisme får nu et boost. PR-foto. Foto: Niclas Jessen

Send til din ven. X Artiklen: Cykelturismen styrkes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cykelturismen styrkes

Holbæk - 15. februar 2018 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

VisitHolbæk præsenterer en ny turismestrategi for turisterhvervet den 28. februar på et møde på Hørby Færgekro. Nøgleordene vil være outdoor-turisme og cykelturisme, hvor Holbæk Kommune allerede står stærkt med blandt andet Isefjordstien og »De 4 færger«-ruten, som lægger op til, at man oplever Isefjorden fra vandsiden, til fods eller på to hjul.

VisitHolbæk overtog »De fire færger«-ruten i 2012, og siden er det gået stærkt fremad med en årlig øgning af billetsalget på 125 procent - undtaget sidste år, hvor billetsalget var status quo på grund af den dårlige sommer.

- Vi er nu oppe på omkring 3.000 solgte billetter om året til »De fire færger«, men vi vil gerne have endnu flere med, fortæller Anne-Grete Sørensen og fortsætter:

- Til det formål vil vi, når billetsalget starter, tilbyde skoleklasser billetter til 50 kroner pr. barn inklusiv en cykel. Derudover kan man for hver gruppe på ti børn få en lærer gratis med. Det skulle gerne give flere en mulighed for at komme ud og opleve vores område og samtidig give noget aktivitet i hverdagene i sæsonen.

Billetsalget til »De fire færger« starter den 29. marts, hvor tilbuddet til skoleeleverne også introduceres.

For at styrke udviklingen og markedsføringen af det større område, som omfatter både Isefjorden, Lammefjorden, Holbæk Fjord og Roskilde Fjord er der pr. 1. marts ansat en projektleder for »Fjordlandet«. En stilling som finansieres af Roskilde, Holbæk, Frederikssund og Lejre kommuner.

Den lokale turisme og mere specifikt cykelturismen får også et boost i form af 250.000 kroner fra Vejdirektoratet til en opdatering af skiltningen på den nationale cykelrute, N4, og en omlægning af rutens forløb omkring Jyderup. Det er planen, at ruten trækkes sydpå i stedet for som nu at gå langs Skovvejen.

Projektet er lige nu til høring hos Lokalforum Jyderup og lokalafdelingen af Dansk Cyklistforbund.