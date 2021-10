Holbæk Kommune vægter trafiksikkerheden for de bløde trafikanter højest, og derfor er det besluttet at føre cykelstien, der anlægges i begge vejsider, ind gennem Søstrup by. Dermed vil en del af den grønne beplantning forsvinde. Foto: Per Christensen

Cykelsti føres ind gennem Søstrup by

Holbæk - 25. oktober 2021 kl. 18:28 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

I løbet af de kommende par uger bliver åstedsforretningerne i forbindelse med den kommende cykelsti fra Søstrup til Holbæk Mega Center gennemført. Holbæk Kommune har besluttet, at cykelstien skal føres 850 meter ind gennem byen for at opnå den bedste trafiksikkerhed.

Læs også: Lidt mere fart på projekter med cykelstier og vej

Et stort flertal af de borgere, der har jord ud til Søstrupvej inden for bygrænsen, har ønsket, at der i stedet for cykelsti i begge sider af vejen etableres en 2 minus 1-vej. Forslaget blev fremlagt på et borgermøde den 19. august af Peter René Jensen, Søstrupvej 37 på vegne af borgerne.

De mener, at en 2 minus 1-vej med samtidige fartdæmpende foranstaltninger vil være tilstrækkelig og langt billigere. Desuden vil man undgå at fjerne meget af den grønne beplantning, som står langs Søstrupvej gennem byen.

For en måned siden efterlyste han en status på projektet, og svaret kom fra Lars Brandt Christensen, der er seniorprojektleder i Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur. Han skriver blandt andet, at det fremlagte borgerforslag fra borgermødet har været behandlet internt i administrationen og af projektets tilknyttede rådgiver (Cowi).

Det er blevet målt og vejet i forhold til den fremtidige trafiksikkerhed på strækningen. Det endte med den vurdering, at man må forvente, at en to i en-vej i stedet for egentlig cykelstier vil betyde, at der på strækningen igennem Søstrup by i praksis ikke vil opleves en bedre trafiksikkerhed.

Særligt ved spidsbelastningerne i morgen- og eftermiddagstimerne vil en 2 minus 1-vej ingen effekt have for de bløde trafikanters sikkerhed, skriver Lars Brandt Christensen blandt andet.

Inden for bevillingen Tidligere i denne måned efterlyste Peter René Jensen yderligere svar. Han spurgte blandt andet, om forslaget om cykelsti gennem Søstrup by blev godkendt før eller efter borgermødet.

Lars Brandt Christensen svarer, at der ikke har fundet en politisk behandling sted. Men da det nuværende projekt ligger inden for den bevilling (ni millioner kroner), som er politisk godkendt, skal det ikke behandles yderligere i udvalg eller kommunalbestyrelsen. Dog skal kommunalbestyrelsen orienteres om og behandle resultatet af åstedsforretningerne og dermed tage endelig beslutning om ekspropriationen.

Peter René Jensen skriver i sin seneste henvendelse, at en 2 minus 1-vej er dokumenteret tilstrækkelig sikker, hvis det kombineres med fartnedsættende foranstaltninger. Desuden kan den løsning væsentligt billigere, påpeges det. Og en af kommunens grunde til at fravælge 2 minus 1-vejen er desuden, at der er for lidt udsyn i krydset ved Søstrupparken. Men det kan løses ved at grave toppen af vejen, skriver Peter René Jensen.

Én overskyggende grund Han anfører desuden, at meget af trafikken gennem Søstrup skyldes, at bilisterne ser en klar genvej på de hurtige, små veje. Han efterlyser også lavere fartgrænser på de små indfaldsveje til Søstrup.

Lars Brandt Christensen skriver i sit svar, at det ikke er nok, at en løsning er billigere, når trafiksikkerheden derved vil være markant ringere. Der er i hvert fald én overskyggende, faglig grund til at fastholde den rigtige løsning for bløde trafikanter igennem Søstrup, nemlig trafiksikkerhed. Kommunen kan ikke forsvare at amputere projektet til en 2 minus 1-vej igennem Søstrup, skriver Lars Brandt Christensen.

Der vil blive etableret fartdæmpende foranstaltninger gennem Søstrup, ved byporte og i Tingtved. På hele strækningen fra Søstrup til Holbæk Mega Center vil fartbegrænsningen blive 60 kilometer i timen. Bump og hævede flader skal sikre en maksimal hastighed på 40 kilometer i timen i Søstrup og det skarpe, uoverskuelige sving i Tingtved.

Ifølge den senest fremlagte tidsplan vil arbejdet med cykelstien blive udført fra februar til juni næste år. Efter de 850 meter på cykelstien gennem Søstrup kan cyklisterne dreje op ad Nørupvej, hvor der på strækningen indenfor byskiltet er cykelbaner og derefter cykelsti hele vejen til Regstrup.

