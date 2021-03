Cykelsporten ønsker baner til 700.000

Cykelentusiaster, som helst undgår asfalt, har udsigt til bedre forhold ved Holbæk Sportsby.

To politiske udvalg anbefaler, at der gives grønt lys til at bruge cirka 700.000 kroner på at færdiggøre et mountainbike-spor og anlægge et nyt cykelcross-spor ved sportsbyen.