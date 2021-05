Børn har muligheden for at køre cyklen rundt på en »pump track«. Det sker pinselørdag i Holbæk Sportsby.

Cykelsjov i sportsbyen

Tag dit barn eller barnebarn i hånden og løbecyklen på nakken og kom ud til Holbæk Sportsby den 22. maj mellem klokken 11 og 13. Her vil det være muligt for børn helt ned til tre år at prøve kræfter med et såkaldt »pump track«. Her køres der på kuperet terræn, og det er både sjovt og træner motorik.