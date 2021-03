»Cykelmyggen Egon« havde premiere i 2011 i Holbæk, og det var meningen, at den skulle genopføres i næste måned. Foto: Mie Neel

Cykelmyggen kører uden om Holbæk

Holbæk - 24. marts 2021 kl. 15:59 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Det er 10 år siden, at familieforestillingen »Cykelmyggen Egon« første gang blev vist på Holbæk Tea­ter, der nu er en del af Sjællands Teater, og planen var, at den skulle opføres igen på teatret i dagene 27. april til den 2. maj.

Men så dukkede coronaen op og dermed en tvungen nedlukning af teatret, og ifølge den genåbningsplan, som politikerne præsenterede sent tirsdag, kan teatrene først få lov til at åbne den 6. maj, og det er dermed efter den planlagte spilleperiode for forestillingen.

Derfor opgives det nu at vise "Cykelmyggen Egon" på Holbæk Teater.

- Vi har ingen mulighed for at skubbe forestillingen, som vi allerede har gjort én gang. Derfor må vi opgive at opføre den i Holbæk. Men den kan efter genåbningen ses i henholdsvis Slagelse Teater og på Bellevue Tea­tret, fortæller Brian Kristensen, der er kunstnerisk leder på Holbæk Teater.

Kan ses i Slagelse »Cykelmyggen Egon« er produceret i samarbejde med Bellevue Teater, som viser forestillingen i dagene 15. til 30. maj.

I Slagelse Teater, der også er en del af Sjællands Teater, vises den fra den 6. maj til den 13. maj. Der er flere årsager til, at Holbæk Teater ikke bare kan tage forestillingen op på et senere tidspunkt i år.

- Først og fremmest ville vi skulle hyre skuespillerne igen, og det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre, fordi de måske er hyret til et andet job. Samtidig har vi allerede planlagt for den kommende sæson og går blandt andet snart i gang med vores sommerforestilling. Og da vi er et lille teater, kan vi ikke have to store forestillinger til at køre på én gang, forklarer Brian Kristensen.

Glæder sig over åbning Selv om det ikke bliver muligt for Holbæk Teater at opføre »Cykelmyggen Egon« i denne omgang, så betyder det ikke, at medarbejderne går rundt i en gravkammerstemning. Tværtimod.

For udsigten til at måtte åbne teatret den 6. maj har skabt glæde.

- Vi fejrede det med kage, for nu har vi gået i venteposition i meget lang tid uden at vide, hvornår vi har kunnet lukke publikum ind igen. Det kan vi så den 6. maj, og det er en dag, som vi ser frem til, fortæller Brian Kristensen.

Foreløbig er det meldt ud, at teatergæsterne skal have et coronapas for at blive lukket ind, men om der kræves yderligere restriktioner i forbindelse med et besøg i teatret, er stadigvæk uklart.

- Så vi venter på at høre mere om, hvad vi må og ikke må. Men vi er klar, fortæller Brian Kristensen.