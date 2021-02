»Cykelmyggen Egon« havde oprindelig premiere i 2011. Nu vender forestillingen tilbage til Holbæk Teater, men bliver skubbet nogle måneder på grund af coronaen. Foto: Mie Neel

Cykelmyggen flyttet til april

Holbæk - 10. februar 2021 kl. 12:20 Af Palle Mogensen

Her i slutningen af februar skulle Holbæk Tea­ter have haft premiere på den store familieforestilling »Cykelmyggen Egon«.

Men corona-restriktionerne betyder, at teatret skubber afviklingen af forestillingen til slutningen af april.

- Efter planen spiller vi en enkelt gang i forbindelse med Aprilfestival, og dernæst har vi premiere på Holbæk Teater den 27. april og spiller frem til den 5. maj, fortæller Brian Kristensen, der er teaterleder på Holbæk Teater.

Han fortæller, at man rent praktisk gør det, at kontrakterne med skuespillerne og andre bliver forlænget.

- Så sætter vi arbejdstempoet ned, så vi bliver klar til premieren i april i stedet for februar, siger han.

Hvis det viser sig, at corona-restriktionerne kommer til at blive forlænget, så det heller ikke bliver muligt at afvikle teaterforestillinger med et passende antal publikummer i slutningen af april og begyndelsen af maj, så bliver »Cykelmyggen Egon« formentlig opgivet i denne omgang.

- Problemet er, at vi ikke bare kan blive ved med at skubbe forestillingen foran os. For vi skal jo på et tidspunkt også i gang med vores sommerforestilling, og hvis det tekniske personale i dagtimerne skal bygge scene og kulisser til »Zorro og den forbudte sombrero«, og så om aftenen skal afvikle »Cykelmyggen Egon«, så får de alt for mange timer, fortæller Brian Kristensen.

På arbejde med fakta »Cykelmyggen Egon« er dog ikke den eneste forestilling, der er planlagt til at blive spillet i løbet af foråret.

Men corona-situationen gør, at en del kontakter tea­tret for at høre, om de enkelte forestillinger bliver til noget.

- Der er mange, der ringer og spørger til forestillinger i marts og senere. Og når vi så siger, at vi forventer, at vi kan afvikle dem, så siger de, at vi da nok kan regne ud, at situationen er sådan og sådan til den tid. Det kan godt være lidt frustrerende, for sådan kan vi ikke arbejde. Hvis det er meldt ud, at restriktionerne varer februar ud, så er vi nødt til at gå ud fra, at vi så fra marts kan begynde at spille igen. Vi kan ikke arbejde, hvis vi hele tiden skal sidde og gætte på, hvordan situationen mon bliver, forklarer Brian Kristensen.

»Cykelmyggen Egon« havde oprindelig premiere på Holbæk Teater i 2011 og har siden været på tur rundt i landet.

Men efter planen vender forestillingen nu hjem med electric boogie, cykel-akrobatik og artisteri.