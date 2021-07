Holbæk Cykelsport afvikler i samarbejde med blandt andet Dansk Cykle Union cykeløbet »BørneTour« i Holbæk Sportsby.wPressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Cykelløb i børnehøjde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cykelløb i børnehøjde

Holbæk - 09. juli 2021 kl. 15:03 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Den 2. juli 2022 kommer Tour de France-karavanen til Holbæk, men allerede i år er der mulighed for at tage lidt forskud på glæden eller i hvert fald den gule tour-farve.

Den 13. august afvikles »BørneTour« ved Holbæk Sportsby, og som navnet siger, så er det et cykelløb for børn.

Det er et løb, som først og fremmest henvender sig til 7-15 årige, der ikke i forvejen er medlem af en cykelklub.

Det kræver således ikke specielt cykeltøj eller en dyr konkurrencecykel for at deltage.

Der er tale om et MBT-event, hvilket vil sige, at børnene kommer til at cykle i terræn og grus fremfor asfalt.

Og ruten er tilrettelagt, så børnene kan køre på deres almindelige cykler, så alle kan være med.

- Holbæk Cykelsport glæder sig til at se en masse børn og unge. Vi lægger ud med dette MTB-event i Holbæk Sportsby. At det er et MTB-event, betyder, at der køres på grus og i terræn. Så vil vi senere lave lignende arrangementer, hvor der køres på asfalt, fortæller Lars Bang, der er formand for Holbæk Cykelsport.

Medaljer til alle

Det er Holbæk Cykelsport, der står for arrangementet i samarbejde med Danmarks Cykle Union, Grand Départ Copenhagen Denmark, ASO og Holbæk Kommune.

I modsætning til almindelige cykelløb handler det i BørneTour ikke om at komme først.

I stedet handler det om at deltage, og der er derfor en medalje til alle deltagerne, når løbet er gennemført.

Det er i øvrigt gratis at være med.

Fra politisk hold ser man frem til børne-cykelløbet.

- Vi glæder os meget til vise cykelsporten - der står stærkt i vores område - frem for kommunens børn og unge. Måske vil det kunne vække en interesse for endnu mere cykelsport blandt de deltagende drenge og piger, lyder det fra Ole Hansen (S), der er formand for udvalget for kultur og fritid.

BørneTour gennemføres i mere end 15 byer landet over.