Brian Olsen åbnede for cirka tre år siden Vig Cykler i Vig. Søndag blev en afdeling af Vig Cykler åbnet i Tølløse. Foto: Per Christensen

Cykelforretning og værksted åbnet i Tølløse

Foråret nærmer sig, og dermed er det for mange også tid til at hente cyklen ud fra skuret.

Hvis kæden mangler olie, dækket er fladt, eller cyklen trænger til andre reparationer efter en lang vinter, er der ingen grund til at fortvivle, hvis man er bosat i Tølløse eller omegn. For søndag åbnede Vig Cykler nemlig dørene til sin nye afdeling på Digemosevej i Tølløse.

- Jeg har store forventninger til det her, og jeg håber, Tølløse-borgerne vil tage godt imod en cykelhandler. Jeg har i hvert fald fået forespørgsler fra mange i området, om vi ville åbne her. For der er ikke noget lignende i miles omkreds. Ellers var vi heller ikke åbnet her. For jeg vil helst ikke gå ind på andres områder, sagde Brian Olsen, som er indehaver af Vig Cykler, ved søndagens åbning.