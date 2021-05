De to mænd blev kørt til Holbæk Sygehus til kontrol og behandling. Den ene fik et brud på armen ved styrtet. Foto: Mik

Cykel-træningsmakkere styrtede sammen

Holbæk - 18. maj 2021 kl. 10:35 Af Morten D. Christensen

Det var i forsøget på at afværge ét muligt uheld, at to mandlige motionscyklister på 51 og 62 år mandag eftermiddag klokken 16.39 stødte sammen på Roskildevej i Vipperød.

Den ene af mændene fik et brud på armen, mens den anden slog hovedet. Begge bar ifølge politiet cykelhjelm og fik ikke alvorlige hovedskader.

Ville undgå bil Uheldet skete, da de to mænd fra Tølløse og Vipperød kom kørende ad Roskildevej i sydøstlig retning. Ifølge oplysninger fra politiet havde de to cykelryttere god fart på og kørte med tæt afstand til hinanden.

Ud for Vipperød Bakke - ved udkørslen fra Nettos parkeringsplads - bremsede den 51-årige cyklist dog, fordi han var bange for, at en bil, der var på vej ud fra parkeringspladsen, ikke vil standse.

Den bagvedkørende 62-årige træningsmakker kunne ikke nå at reagere på den pludselige opbremsning, og han kørte derfor ind i den 51-årige cyklist.

Ambulance tilkaldt Begge mænd styrtede på cyklerne ved uheldet, og ifølge politiet slog de sig også.

Der blev sendt både politi og ambulance til uheldet i Vipperød, og de to mænd blev begge kørt til kontrol og behandling på sygehuset. Og for den enes vedkommende altså for et brud på armen.

Politiet registrerede sagen, men har ingen mistanke om, at bilisten overtrådte sin vigepligt i forbindelse med uheldet.