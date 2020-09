Nancy Maati arbejder på både en juleplan b, c og d, hvis det ikke bliver muligt at holde en fælles juleaften på grund af covid-19. En mulighed kunne være at samle mad og gaver ind til juleposer, men det kan ikke ændre, at nogle må sidde alene juleaften stik imod hendes juleånd. Foto: Jette Bundgaard

Covid-19 spøger: Gør fælles juleaften usikker

Holbæk - 01. september 2020 kl. 15:44 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folk er bekymret begyndt at spørge, om der bliver en fælles juleaften for alle i Holbæk, og svaret er - måske. Covid-19 spænder ben, det er usikkert, hvad der er forsvarligt og tilladt, siger julens budbringer Nancy Maati.

- Jeg ved ikke, hvad der kan lade sig gøre, som situationen ser ud lige nu. Og den kan pludselig ændre sig. Mit håb er stadig at kunne holde fælles jul, men jeg er i gang med en plan b, c og d, understreger Nancy Maati.

Problemet er antallet af deltagere. I princippet er det en privat fest, hvor deltagerne sidder ned det meste af tiden og dermed ikke omfattet af forsamlingsforbuddet, mener hun.

- Men det er jo ikke min familie og mit netværk. Det er fremmede for mig, og gæsterne er fremmede for hinanden, og når vi går hjem, spredes vi til mange netværker. Det er en risiko, og det har jeg ikke lyst til. Men jeg har heller ikke lyst til at skulle udvælge deltagere, det er stik imod ånden i den fælles jul, hvor alle er velkomne, understreger Nancy Maati.

Sidste jul deltog 130 børn og voksne i den fælles juleaften, som hun arrangerer alene.

- En plan b kunne være at lave julepakker med mad til en juleaften. Men det betyder, at mit hjertebarn forsvinder. Der bliver ikke et samvær og noget fælles at deltage i, ensomme vil stadig sidde alene, med mindre nogle finder sammen om at mødes i et hjem, tilføjer hun.

Nancy Maati er i færd med at undersøge, hvor hun står. Blandt andet vil hun vide, hvordan Holbæk Kommune stiller sig til en fælles jul.

- Jeg håber, at man i kommunen kan afklare reglerne, som de ser ud lige nu. Jeg vil gerne have grønt lys fra kommunen, som kender arrangementet. Skal jeg selv kontakte sundhedsstyrelsen, vil jeg skulle bruge meget tid på at forklare, hvad konceptet går ud på. Jeg går også ud fra, at kommunens kontakt til sundhedsstyrelsen er bedre end min, fastslår hun.

Og selv om der gives grønt lys, kan situationen ændres, hvis virus spreder sig.

Planen er også at kontakte andre arrangører af julehjælp i Holbæk og høre, hvordan man kommer rundt omkring coronavirus og finde ud af, hvad hver især kan gøre.

Med et svar fra kommunen kan hun se, om det er muligt at arrangere en fælles jul.

Nancy Maatis første fælles juleaften blev holdt i Hagested Forsamlingshus i 2015 med cirka 70 deltagere til mad, juletræ, gaver og hygge. Året efter var fælles jul flyttet til Kulturkasernen.