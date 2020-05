Stenhusbakken i Holbæk modtog en udskrevet patient med covid-19 til aflastning. Det kom lidt bag på kommunen, at sygehuset udskriver smittede. Foto: Margit Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Covid-19 patient udskrevet til aflastning på plejecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Covid-19 patient udskrevet til aflastning på plejecenter

Holbæk - 07. maj 2020 kl. 12:11 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en af de midlertidige boliger på Stenhusbakken i Holbæk er en beboer isoleret på grund af smitte med coronavirus. Borgerne er ikke smittet på plejecentret, men blev udskrevet med covid-19 fra sygehuset.

- Det overraskede mig lidt, for det troede jeg ikke, man gjorde i den nuværende situation. Men det kan man, og det gør man. Nu er beboeren i karantæne, og plejepersonalet tager alle de nødvendige forholdsregler for ikke at føre smitten videre eller selv blive smittet, siger Charlotte Larsen, chef for Aktiv hele livet.

Holbæk Kommunes plejecentre har ikke undgået covid-19, en beboer på Plejecenter Samsøvej døde smittet med coronavirus, og fire har været smittet, men er alle meldt corona-fri.

Der har også været smittede og hjemsendt medarbejdere. Lige nu er status, at to medarbejdere på plejecentret Elmelunden Jyderup er testet positive med covid-19 og er hjemme i karantæne.

Ud over beboeren på Stenhusbakken er også en beboer på Elmelunden smittet og i karantæne.

Smitten på Elmelunden har været kendt et stykke tid. Vi ved ikke, hvordan beboeren og medarbejderne er blevet smittet, siger Charlotte Larsen.

Den ene medarbejder havde ferie og har ikke været på arbejde, siden symptomerne.

-Den anden medarbejder er testet positiv på samme tid som beboeren, men de har ikke været specielt meget sammen, forklarer Charlotte Larsen.

Også på Elmelunden tages alle forholdsregler for at hindre smitten i at brede sig.