Covid-19 er trængt ind på flere botilbud

Holbæk - 11. november 2020 kl. 11:30 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Længe lykkedes det at holde coronavirus ude af botilbud til voksne borgere med psykiske og fysiske handicap. Men nu er virusset trængt ind, beboere på flere botilbud både kommunale og private i Holbæk Kommune er smittet, oplyser Charlotte Larsen, chef for Aktiv hele livet.

- Beboerne bevæger sig jo uden for deres lejlighed i botilbuddet, hvis de kan, og det har de gjort under hele epidemien. Vi gør alt for at forhindre, smitten trænger ind og breder sig. Men vi må forvente at skulle håndtere flere lokale udbrud, bemærker Charlotte Larsen.

Smittetallet stiger lige nu, Covid-19 er ude i samfundet, og borgerne kan tage på café og mødes med familie og netværk, tilføjer hun.

Der er også smitte blandt personalet. Og både beboere og personale testes, isoleres ved smitte og skal være symptomfri i 48 timer, før de kan komme ud af isolationen og tilbage på job.

Smittet uden symptomer Sidst i oktober blev et hjemmeplejedistrikt ramt, da en borger var smittet. 17 medarbejdere blev hjemsendt, de fleste er nu tilbage, men nye smittede både borgere og medarbejdere er kommet til.

Borgere og ansatte med symptomer testes, hjemsendes, isoleres og testes.

Og hvor der er udbrud, testes alle ansatte hver syvende dag.

- Desuden har alle ansatte på ældre- og sundhedsområdet et tilbud om at blive testet hver 14. dag, og heldigvis er de fleste svar negative. Men der er opdaget smitte i to tilfælde hos medarbejdere uden symptomer, forklarer Charlotte Larsen.

Det gør det svært at bremse coronavirus, når smittede hverken er syge eller har symptomer, tilføjer hun.

- Når smittetallet stiger på ældre- og sundhedsområdet, er det altid bekymrende. Covid-19 kan være alvorlig og give senfølger. Men det er også et problem for driften, hvis mange medarbejdere er syge eller hjemsendte, fordi de har været i kontakt med en smittet, konstaterer hun.

Tallet for smittede ændres hele tiden, lige nu er der ingen smittede på plejecentrene. Der har været smitte på Tysingehave i Tølløse, hvor der blev indført restriktioner for besøg.

Besøgsforbud er tilbage Selv om der ikke længere er smittede, er der restriktioner for besøg udefra. Det er der på alle plejecentrene i kommunen på grund af det stigende smittetal.

Dagcentrene er åbne, men cafeerne og de aktive centre er igen lukket ned.

Det gælder blandt andet i Tølløse, hvor hverdagen og brugerne var vendt tilbage efter forårets og sommerens nedlukning, bemærker brugerrådsformand Erik Jensen.

Nu er der lukket foreløbig til den 15. december, men det forlænges, hvis ikke antallet af smittede falder.